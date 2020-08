60 anni lui, 28 lei: matrimonio in gran segreto per l’attore e la figlia di quello importante

Lui sta per compiere 60 anni, lei ne ha solo 28 e, stando alle ultime dal gossip, si sarebbero sposati in gran segreto. La conferma ufficiale non è ancora arrivata ma secondo quanto riportato da People, la notizia sarebbe arrivata da un post social di un’amica dei due, con tanto di foto di anelli e con questo il commento: “Siamo così felici per il matrimonio di Leila George e Sean Penn”.

L'annuncio social, poi rimosso, è apparso sul profilo di Irena Medavoy, moglie del produttore di "Black Swan" Mike Medavoy. Insieme al sentito messaggio, anche scatti della coppia di attori, tra cui uno che mostrava un paio di anelli di nozze. E come se non bastasse, fra i commenti social anche le congratulazioni di Rosanna Arquette e Josh Brolin.















La conferma dei diretti interessati, come detto, non c'è ancora ma se fosse così per l'attore due volte premio Oscar che il prossimo 17 agosto spegnerà 60 candeline sarebbe il terzo matrimonio. In passato difatti Sean Penn è stato sposato con Madonna (1985/1989) e Robin Wright (1996-2010). Da quest'ultima relazione sono nati i due figli, Hopper, 26 anni. e Dylan, 28.















Con Leila George, quella che a quanto dicono è la terza signora Penn, l'attore fa coppia ormai dal 2016. Stanno insieme nella vita privata e a fianco nelle battaglie sociali, tra filantropia e impegno per gli altri. Ma la loro storia è sempre stata vissuta lontano dai riflettori. Pochissime le volte che Sean e Leila sono stati pizzicati dai paparazzi. Si ricordano un'uscita con DiCaprio-Morrone e in barca tra Capri e sud della Francia.











Le uniche apparizioni pubbliche sono state per eventi benefici. Come a marzo scorso quando Sean Penn e Leila George, che è figlia di due famosi attori, Greta Scacchi (“Presunto innocente”) e Vincent D’Onofrio (“Full metal jacket”, “Law&Order”) hanno partecipato a un gala per raccogliere fondi per l’Australia devastata dagli incendi. Ad aprile, invece, hanno dato una mano come volontari in un centro per la campagna anti coronavirus di Los Angeles.

