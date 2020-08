Nuova vita per Ornella Muti: la figlia Naike Rivelli è riuscita a convincerla. Pronte per questa svolta

La vita di Naike Rivelli è stata caratterizzata da enormi turbolenze, ma ora sembra voler forse trovare un po’ di pace proprio insieme alla mamma Ornella Muti. Qualche settimana fa le due hanno annunciato di essere state denunciate da Barbara D’Urso. Ornella aveva detto sui social: “I figli non si toccano, siccome Barbara ti sta toccando io vengo a proteggerti. Lo sai Barbara tu, i figli non si toccano, una mamma amica che denuncia i figli… se fa così forse non siamo molto amiche”.

Dopo essere tornate dai carabinieri, l’attrice aveva aggiunto: “La cattiva è Barbara, guai a chi mi tocca i figli.. e li tocca i miei, poi un’amica… dopo tutto quello che fa lei.. poi uno non può dire qualcosa?. Ogni tanto tirano fuori cose orribili che poi correggono.. forse avrà tante denunce anche lei?”. Attualmente la Rivelli ha lasciato il Piemonte e il piccolo paese di Erma, ad Alessandria, per recarsi in Calabria e godersi il mare. Anche la Muti aveva parlato bene di questo luogo. (Continua dopo la foto)















Al “Corriere della Sera” aveva detto: “Faccio vita di campagna e non è che ricevo gente, non lo facevo neanche a Roma. La mia vita è tutta per i miei figli, i miei nipoti, per la mia famiglia e per i miei amici più cari. Io e Naike facciamo al massimo feste di yoga”. In passato Ornella aveva invece raggiunto la Russia e la capitale Mosca perché il suo fidanzato Fabrice Kerhervé ha diversi interessi in questa nazione. Ma adesso, con un post su Instagram, Naike ha comunicato la grande novità. (Continua dopo la foto)















La donna ha infatti rivelato a proposito della madre: “Ho appena finito di parlare con mamma e l’ho finalmente convinta a ritornare a vivere in Italia a Gerace in Calabria”. Ha corredato questo post con un’immagine da giovane di Ornella Muti e i fan si sono scatenati: “Ottima scelta”, “Splendide entrambe”, “La donna più bella del mondo in assoluto”, “Occhi senza eguali”. Ed ancora: “Che meraviglia della natura”, “Davvero una splendida notizia”, “Favolosa notizia”. (Continua dopo la foto)









A proposito del litigio a distanza con la D’Urso, Naike Rivelli aveva dichiarato: “Mi è stato detto che ho usato il nome di Barbara D’Urso per farmi pubblicità, per farlo userei il nome della mia mamma conosciuta in tutto il mondo… un target diverso da quello di mia mamma, non sfrutto nessuno perché non ne ha bisogno…”. Questa vicenda adesso è però fortunatamente passata in secondo piano. Mamma e figlia possono godersi la vita insieme.

