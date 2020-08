Elisabetta Canalis, disavventura durante la vacanza italiana con marito e figlia. La denuncia piena di rabbia

La showgirl Elisabetta Canalis vive al di fuori dei confini dell’Italia da molto tempo, infatti assieme al marito Brian Perri e all’amatissima figlia Skyler Eva si è stabilizzata negli Stati Uniti d’America, nella città di Los Angeles. Ma in questi giorni ha deciso di fare rientro nella nostra Penisola, in Sardegna, per godersi le vacanze. Vacanze che però non sono andate proprio nel migliore dei modi, visto che è stata costretta a fare i conti con una situazione più che spiacevole che ha rischiato di rovinarle le giornate.

A raccontare il brutto episodio è stata la stessa donna attraverso i social e precisamente con alcune storie pubblicate sul popolare social network Instagram. L’ex velina di ‘Striscia la Notizia’ ha infatti subito il danneggiamento di due biciclette, che sono state letteralmente gettate sugli scogli da alcuni vandali. Buttato anche il seggiolino della sua bimba, che ha fatto la stessa fine. Elisabetta ha preferito denunciare pubblicamente l’accaduto con parole molto chiare. (Continua dopo la foto)















La Canalis ha quindi affermato, mostrando le immagini dei danni subiti: “Quella è la mia bici, quella è di mio marito e il seggiolino di Skyler che sono stati buttati giù dalla muraglia. Questa è la seconda volta che capita, perché purtroppo ad Alghero è pieno di ragazzini che, non potendo andare in discoteca, si aggirano per il centro storico completamente ubriachi. E devo dire che quest’anno hanno battuto ogni record, perché è la seconda volta che mi buttano la bici dalla muraglia”. (Continua dopo la foto)















Nonostante questo fattaccio, la showgirl continua a trascorrere regolarmente le sue vacanze con la sua famiglia. L’abbiamo vista fare bellissime gite in barca, al fine di godersi un mare davvero straordinario e delle spiagge magnifiche. Sia Brian che Skyler Eva amano moltissimo l’Italia, infatti Elisabetta è stata in grado di far apprezzare loro le parti più belle della nostra nazione. Questo inconveniente non li ha scoraggiati e sono pronti a mettersi tutto definitivamente alle spalle. (Continua dopo la foto)









In una delle ultime foto postate dal territorio sardo, la Canalis è apparsa in gran forma. La showgirl si mostra all’interno di un sontuoso bagno, cappello di paglia in testa e smartphone in mano a coprirle il viso, appunto. Un bikini, nero, per un selfie da urlo, che resterà negli annali. Il fisico è scolpito, pazzesco. E l’occhio inevitabilmente cade sul microslip, che fa intravedere il differente colore dell’abbronzatura.

“È lo stesso…”. Belen Rodriguez e Stefano De Martino, lo hanno notato tutti. Quella foto è un chiaro messaggio