Sharon Bergonzi diventerà mamma per la seconda volta. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, tra le più amate dal pubblico di quelle passate negli studi del programma, è incinta. L’annuncio lo ha dato suo marito, Valerio, attraverso un post social. Dopodiché è giunta anche la conferma della stessa Bergonzi che ha divulgato la lieta notizia in occasione del suo 28esimo compleanno. La casertana ha parlato su Instagram, apparendo raggiante.

Sharon è già mamma del piccolo Luigi, nato nella notte del 28 giugno del 2018 (l'ora precisa del parto è stata 00.28). A distanza di poco più di un paio di anni dalla prima gioia genitoriale, Sharon e Valerio sono così pronti ad allargare la famiglia con il secondo bebè. Nessun dettaglio è stato aggiunto finora in relazione alle tempistiche della gravidanza e all'eventuale sesso del nuovo frutto d'amore. Sharon si è fatta conoscere dal grande pubblico televisivo per aver corteggiato Andrea Cerioli. In molti fecero il tifo perché il bolognese la scegliesse.















Tuttavia l'ex tronista decise di non scegliere alcuna ragazza (a contenderlo, oltre a Sharon, c'era Valentina Rapisarda). Dopo l'avventura nel dating show di Canale 5, la Bergonzi si è tenuta alla larga dalle telecamere. Ha conosciuto Valerio, il grande amore. Infatti si sono celebrate le nozze. Poi è arrivato Luigi. Ora l'annuncio della seconda gravidanza per l'ex corteggiatrice.























Sempre rimanendo in tema di dolce attesa ed ex protagoniste di Uomini e Donne, nelle ultime ore sono arrivate news relative anche a Paola Frizziero. Una fanpage di Paola Frizziero ha pubblicato una foto in cui si vede l'ex tronista di Uomini e Donne in compagnia della sorella Aurora e del fidanzato di lei.



Da quel che si sa, la dolce attesa procede bene e la data del parto si avvicina. Paola, che ha avuto un percorso di conversione negli ultimi anni ed è lontana dal gossip e dai social da tempo, è felice con il marito Francesco. A UeD la si ricorda per alcuni energici scambi di opinione con Karina Cascella e per la storia con Salvatore Angelucci, nonché per il rifiuto di Carmine Fummo alla fine del suo trono.

