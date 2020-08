Sean Penn, non poteva che accadere tutto in gran segreto. A svelare tutto, un’amica della coppia attraverso un post Instagram. Così il dato è stato tratto e la cerimonia segreta è diventata notizia. Una splendida e giovanissima fidanzata, l’attrice Leila George, figlia di Greta Scacchi e Vincent D’Onofrio, 28 anni, uno meno di Dylan, figlia dell’attore.

Un legame intenso e 32 anni di differenza: la foto è la prova evidente che in amore tutto può davvero accadere. Mani incrociate e la coppia di fedi con tanto di anello di fidanzamento. Grazie all’amica Irena Medavoy, tutti i fan hanno avuto modo di apprendere che le nozze sono state celebrate sotto gli occhi commossi degli invitati. La stessa Irena dedica alla coppia di sposini una frase. (Continua a leggere dopo la foto).















“Siamo così felici che Leila George e Sean Penn si siano sposati”. Solo 4 anni di fidanzamento e la consapevolezza di proferire il fatidico ‘si’ con l’intenzione di proseguire insieme un percorso di vita, fianco a fianco seppur con una notevole differenza d’età che tanto ha fatto e continua a fare scalpore. Infatti Leila è coetanea di Dylan, primogenita di Penn avuta dall’ex moglie Robin Wright. (Continua a leggere dopo la foto).















Nella vita dell’attore è esistito un altro grande amore, quello per Charlize Theron, ma la storia tra i due è finita per lasciare nel cuore di Sean un posto destinato a un’altra. E quel posto è stato preso proprio dall’australiana giovane attrice, che ha sicuramente molta strada da compiere professionalmente, pur avendo all’attivo già qualche pellicola. (Continua a leggere dopo le foto).









James Franco e Tori Spelling,Figlia di Vincent D’Onofrio, Leila ha debuttato nel mondo del cinema non troppo tempo fa, con Mother, May I Sleep with Danger?, per poi essere selezionata nel cast di The Long Home di James Franco. Poi nel 2016 conosce il divo, che ha subito visto in lei un amore destinato a durare per sempre: “È la donna della mia vita”. E speriamo che l’idillio riesca a continuare.

