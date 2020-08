“Che coraggio!”. Gianni Sperti stavolta esagera e i commenti si sprecano. L’opinionista di Uomini e Donne senza pace

Gianni Sperti, il cambio look non tarda ad arrivare anche per lui. torna a cambiare look. Cambiamenti che la dicono lunga nella vita noto opinionista di Uomini e Donne, che nelle ultime settimane non ha fatto che condividere e sfoggiare sui social la scelta coraggiosa di stravolgere quasi del tutto la propria immagine. Il risultato? Eccolo.

Ha già fatto capolino su Instagram con tanto di ciuffo biondo nuovo, ma i cambiamenti non si fermano. Forse l’aria estiva e tanti colleghi in preda a rivoluzionare la propria immagine hanno trasmesso anche nell’ex ballerino il desiderio di specchiarsi per ritrovare un’immagine del tutto diversa. Molti dovranno cominciare a farci l’occhio. (Continua a leggere dopo la foto).















Ecco arrivare la ‘doccia fredda’: un video pubblicato sul suo canale TikTok non ha fatto che confermare tutto. Voglia di cambiamento ed “il nuovo Gianni” con tanto di “Crazy” come hashtag rendono bene l’idea di come l’opinionista è apparso agli occhi dei numerosissimi e affezionati fan. Il risultato sembra essere stato gradito e non rimane che continuare a sfoggiare il nuovo look durante la vacanza. (Continua a leggere dopo la foto).















E le vacanze sono più che meritate visto che Gianni è rimasto al lavoro insieme a Tina Cipollari fino a poco tempo fa. I due appaiono ormai inseparabili e la coppia rientra tra le più longeve apparse sul piccolo schermo. E cosa dirà del nuovo look la fidata amica e collega amante della moda e dell’eleganza? (Continua a leggere dopo la foto).









Siamo certi che la battuta non mancherà. Per i capelli biondo platino questo e molto altro ancora. Dopo il colpo di testa non rimane che pensare anche alla barba, che inizia ad apparire più sfoltita. E dall’abbigliamento indossato da Gianni si fiuta in aria qualche altro indizio. Decisamente più casual, l’opinionista tornerà in studio in vesti del tutto nuove: “Che coraggio”, anticipa qualcuno.

“I farmaci non mi facevano niente”. Simona Izzo, una battaglia lunga anni: viene fuori solo ora