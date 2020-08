“I farmaci non mi facevano niente”. Simona Izzo, una battaglia lunga anni: viene fuori solo ora

Simona Izzo, un’intervista esclusiva e il racconto di un vita e delle sue dolorose cadute. Avviene tutto sulle pagine di Ok Benessere e Salute, dove si può apprendere qualche dettaglio in più sulla compagna di Ricky Tognazzi e la sua determinazione nel saper affrontare di petto momenti che nella loro delicatezza hanno richiesto tenacia e coraggio.

Un dolore subito dopo la nascita del figlio, che l'attrice racconta così: "'Mi fanno male i capelli', dice la borghese insoddisfatta Giuliana, interpretata da Monica Vitti, in Deserto Rosso di Michelangelo Antonioni. Quella battuta del film riassume alla perfezione i feroci attacchi di emicrania di cui ho sofferto per trent'anni. Un dolore intenso, di origine muscolo-tensiva, simile a una morsa d'acciaio che comprimeva la testa e rendeva il cuoio capelluto ipersensibile a qualsiasi stimolo".















E aggiunge: "Non riuscivo nemmeno a pettinarmi. Mi sembrava di vivere con un invisibile casco che mi tirava i capelli, procurandomi dolorose fitte. Tutto è iniziato a 23 anni, dopo la nascita di mio figlio Francesco e dopo che mio marito Antonello, da studente che strimpellava la chitarra, quale l'avevo conosciuto, cominciò a essere investito da un successo travolgente".















Poi un successo che non era previsto e la necessità di equilibrare le energie richieste senza tralasciare le cure: "Ognuno reagisce a modo suo. E io ebbi la mia prima crisi emicranica. Divorziai nel 1978, a soli 28 anni, ma il mal di testa non mollò la presa. Con i suoi ciclici attacchi, ormai era diventato un compagno di vita. Andava e veniva, scandendo il mio umore che era estremamente altalenante, al punto che ricevetti la diagnosi di sindrome bipolare subclinica. Paroloni. Ma come non scivolare nella depressione quando non riesci nemmeno a passare le dita tra i capelli e il dolore non ti dà tregua?".









E nella vita dell’ex gieffina, anche l’amore ha inciso notevolmente, migliorando tanti aspetti della vita: “Il miglioramento della mia salute è dovuto anche a Ricky, che ho incontrato a 33 anni e sposato poi a 40. Lui mi è sempre stato vicino, anche durante i famigerati attacchi, e ha stemperato non solo il mal di testa, ma soprattutto l’ansia che l’accompagnava. La sua sensibilità e capacità di sopportazione mi hanno curata più dei farmaci e ho capito che niente meglio della mano di un compagno che cerca la tua prima di dormire può fare da balsamo al dolore fisico ed esistenziale”.

