“Vergognati!”. Cristina Parodi la foto scatena la polemica, contro la conduttrice volano insulti pesantissimi

Cristina Parodi non trova ancora pace. Terminati i duri mesi di lockdown, Cristina Parodi prova a riprendere i ritmi della quotidianità. Arriva anche per lei e la sua famiglia il tempo di andare in vacanza, anche in vista degli impegni lavorativi che la vedranno tornare sul piccolo schermo alla guida del timone del Premio Campiello. Eppure la polemica sembra essere sempre pronta e in agguato dietro l’angolo.

Una foto di una splendida spiaggia baciata dal sole compare sul profilo Instagram della conduttrice. A corredo un didascalia che recita: "Buongiorno da una delle spiagge più belle che io conosca . Cala Sabina , vicino a golfo aranci , sabbia bianca e fine, circondata da ginepri e macchia mediterranea . Fare il bagno alle otto di mattina senza nessuno e' una gioia pazzesca #Sardegna #felicita #quiete #bellezza #italiabellissima @italysegreta".















È bastata una sola foto per fare scatenare la polemica social. Cristina Parodi di fronte a un mare cristallino, con l'intento di comunicare positività eppure il suo sembra essere stato un tentativo fallito. Un utente non ha perso tempo per sottolineare qualcosa e la risposta della conduttrice non ha tardata ad arrivare. Impossibile non rispondere a quella precisa accusa.















Il commento dell'utente così recita: "Ci sono famiglie a Bergamo che non arrivano a fine mese. Sig. moglie del sindaco si vergogni. Almeno non faccia vedere dove va in vacanza con i soldi dei contribuenti". Una frecciatina che non può evitare una risposta della Parodi, diretta e concisa: "Bergamo sempre nel cuore così come la nostra Italia. Che tristezza deve essere avere solo pensieri malevoli verso gli altri…".









E ovviamente non poteva mancare anche una posizione espressa a difesa del marito Giorgio Gori, primo cittadino della città di Bergamo: “Sono fiera di avere un sindaco che sta aiutando la città a risollevarsi. Quello che ho postato è solo uno dei tanti esempi di rinascita”. Questo per ribadire quanto già affermato a proposito del marito e del suo impegno come sindaco: “Non si è mai fermato un attimo dall’inizio di questa epidemia. Lavora dal mattino alla sera sempre in prima linea, come se questo virus non potesse toccarlo. Sono preoccupata per lui, ma so che non potrei mai convincerlo a fermarsi”.

