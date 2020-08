“Basta”. Antonella Elia e Pietro Delle Piane, l’ennesimo colpo di scena fa saltare tutti in piedi: la polemica infuria

Antonella Elia e Pietro Delle Piane, dopo la partecipazione a Temptation Island hanno scelto di dare un taglio netto a tutto. Un momento delicato quello che sta vivendo la coppia più discussa del reality. Pietro ha tradito le aspettative della compagna e intorno alla questione anche il polverone social non ha certo aiutato la relazione in termini risolutivi. La decisione drastica era inevitabile.

Il reality show ha già concesso non pochi colpi di scena e la vicenda che riguarda la coppia formata da Antonella Elia e Pietro Delle Piane è stata la più discussa. Contro la coppia si è schierata anche l’opinionista Karina Cascella, che ha persino sollevato alcuni dubbi chiedendosi se la loro non fosse una vera e propria strategia per acquistare ‘punti’ di visibilità. (Continua a leggere dopo la foto).















“Io deciderò di perdonare Pietro, sarà una decisione solo mia, che valuterò attentamente e che prenderò quando ne sarò veramente sicura. Ma non voglio lo si consideri un mostro”. Così si è espressa Antonella Elia, poi la decisione drastica della coppia, che ha deciso di prendere le distanze e chiudere del tutto i rispettivi profili social. (Continua a leggere dopo la foto).















Del tutto inattivi sui social, i due profili riportano un unico aggiornamento, quello che riporta i video della puntata finale. Il resto lo farà il tempo e la loro volontà di risanare o meno la relazione. Semplicemente una pausa? Imbarazzo? Le motivazioni che muovono la scelta possono essere diverse, ma la necessità di allontanarsi dai rumor è decisamente la via più giusta da percorrere, soprattutto se persino la pagina Wikipedia di Pietro risulta ad oggi vandalizzata. (Continua a leggere dopo le foto).









La posizione di Antonella Elia è stata espressa a chiare lettere e il pubblico sarà tenuto a rispettarla: “Il perdono non è segno di debolezza, il perdono è un grande segno di forza e spero un giorno di avere la forza di poterlo perdonare. Adesso sicuramente non ho la forza di poterlo perdonare e quindi ho deciso di prendere del tempo per me, di stare da sola”. E continua a prendere le difese del compagno: “Pietro è molto di più di quello che è uscito e che si è visto, è un mondo enorme e meraviglioso Pietro e ci tenga che non venga comunque ferito e additato come un mostro perché non lo è, e non voglio più che si pensi che lui è solo quello che ha fatto vedere”.

“Deciderà il tribunale”. Britney Spears, la furia del padre esplode sui social: ne ha davvero per tutti