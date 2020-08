“Deciderà il tribunale”. Britney Spears, la furia del padre esplode sui social: ne ha davvero per tutti

Britney Spears, il ‘caso’ più discusso delle ultime settimane. Compatto e determinato, il movimento #FreeBritney continua a espandersi a un livello che può decisamente definirsi ‘globale’. Ma dall’altra parte esiste anche la voce di un padre, quello della popstar, che prova ancora a spiegare come stanno realmente le cose. Jamie, dal lontano 2008 ad oggi, evita che la figlia vada ancora incontro ai vizi e agli sperperi.

Ma per molti sostenitori o meno della cantante, tutto questo non fa altro che privare l'artista di un diritto imprescindibile all'essere umano, quello della libertà individuale. È così che il movimento "Britney libera" persegue la sua 'battaglia' contro questa forma di assiduo e 'disumano' controllo. Dal canto suo, Jamie prende la parola durante un'intervista a PageSix.















Pendere la parola per Jamie comporta due conseguenze, spiegare le condizioni di salute della figlia e spiegare i motivi per cui sia ancora necessario un 'controllo'. Ma prendere la parola significa anche provare l'inconsistenza del movimento, che da subito definisce un "scherzo" issato da "teorici cospirazionisti non sanno nulla" su Britney e le sue reali condizioni mentali e non.















Per il padre della popstar, l'unico organo competente che andrà di volta in volta a giudicare il suo 'caso' è e rimarrà il tribunale della California, posto che riguardo alla comunità gli affari della figlia "non sono affari di nessun altro". Ma dietro il movimento #FreeBritney esiste anche il timore che proprio il padre stia 'approfittando' delle condizioni della figlia per usufruire del suo denaro.









Nulla di più errato, prova ancora a spiegare Jamie, ribadendo a gran voce “Come diavolo avrei rubato qualcosa?”, posto che di fatto la tutela legale della figlia non appartenga più a Jamie bensì a Jodi Montgomery, che terminerà il ruolo il 22 agosto 2020. Una famiglia spaccata in due, quella della popstar, che vede la madre Lynne schierata a favore della piena autonomia della figlia, termine decisamente più appropriato.

