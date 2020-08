“Ma che hai in faccia?!”. Sonia Bruganelli, stavolta il jet privato passa decisamente in secondo piano: foto

Ennesima bufera sulla moglie di Paolo Bonolis, Sonia Bruganelli. Ormai è da tantissimo tempo alle prese con attacchi e insulti anche pesantissimi da parte di molti hater, che la criticano per qualsiasi suo post. E anche nelle scorse ore non sono mancate le durissime parole nei suoi confronti. Si è immortalata con una mascherina davvero particolare e l’attenzione è stata rivolta proprio sul dispositivo di protezione individuale, considerato decisamente tutt’altro che interessante.

Si è fatta vedere mentre è intenta a salire sulla scaletta del suo jet privato presso l'aeroporto di Ciampino, pronta per godersi altre spettacolari vacanze estive. Stavolta non ha subito attacchi perché ostenta la sua ricchezza, ma come anticipato poco fa per la mascherina. Sembrano infatti un paio di slip e in tanti le hanno fatto notare questa situazione. Andiamo a vedere più nel dettaglio quali sono stati i maggiori messaggi negativi inviati dai numerosissimi contestatori.















Un hater ha quindi voluto commentare: "Ma perché indossi una mascherina a forma di mutande?". Altri ancora le hanno detto che la stessa non era indossata in maniera corretta, infatti il naso fuoriusciva. Da parte sua non sono giunte repliche, anche se molto probabilmente si sarà nuovamente infastidita di fronte a questi messaggi. Sonia è costretta ogni volta a leggere queste considerazioni non carine ai suoi danni. Chissà cosa le troveranno di sbagliato nella sua prossima istantanea.















Recentemente si è ripresa con sullo sfondo la libreria. L'imprenditrice indossa una canotta scura scollata, ma non è questo dettaglio,, per la prima volta, ad attirare l'attenzione degli hater. L'imprenditrice infatti dice subito qualcosa, quasi a voler anticipare i commenti pungenti, pronti, come sempre, a prendere la scena. Mette le mani in avanti eppure anche questa volta si scatena la bufera: "Sono grassa, lo so, non mi dite niente. Sono grassa, ma tornerò dalla Sardegna magra".









E aggiunge: “Devo fare una dieta, non mi posso guardare, sono una cosa brutta”. Iniziano i commenti in diretta. Un utente fa notare il disaccordo. Non avrebbe bisogno di dimagrire, fa notare qualcuno. “Voi perché ora vedete solo le tette, invece se vi faccio vedere sotto”, ha poi commentato la Bruganelli facendo ancora più clamore. Ed anche in questa circostanza una pioggia di insulti.

