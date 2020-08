Alessia Marcuzzi non se l’aspettava: resta senza parole dopo quel regalo. Poi lo fa vedere a tutti: foto

Giornata da ricordare per la conduttrice televisiva Alessia Marcuzzi, che ha ricevuto un dono davvero speciale. Un uomo ha voluto farle un regalo veramente inaspettato e lei non ha potuto fare altro che esserne felice. Sarebbe stata nel recente passato al centro di un triangolo amoroso insieme alla Rodriguez e a De Martino. Alessia Marcuzzi settimane fa è fuggita dalla bufera mediatica partendo alla volta della Costiera Amalfitana, ma adesso ha finalmente ritrovato la serenità.

Attraverso alcune storie Instagram, la Marcuzzi ha spiegato cosa è successo postando un'immagine del regalo. Si tratta di un cappello, corredato da una lettera da parte del mittente. Alessia ha commentato: "Oggi mi è arrivata una lettera con un cappello attaccato", poi ha voluto postare l'intera missiva inviata da questo misterioso uomo. Alla fine di tutto ciò si è ripresa mentre era intenta a sorridere moltissimo perché questo gesto le ha reso straordinaria la sua giornata.















La persona che ha deciso di scrivere questa lettera si chiama Alessio e lavora come marinaio della Guardia Costiera Italiana presso il Canale di Sicilia. Queste alcune delle frasi scritte dal fan: "Ti ringrazio per la tua brillantezza e la tua simpatia. Mi doni un sorriso nei lunghi periodi di navigazione. Ti dono il mio cappello che mi ha accompagnato in tante missioni, spero che doni un sorriso anche a te". A quel punto, la presentatrice tv non ha potuto fare altro che replicare.















Piena di gioia, Alessia Marcuzi ha quindi postato questo messaggio sul popolare social network: "Non so come ringraziarti. Le tue parole mi fanno capire quanto sia importante il mio lavoro per regalare un sorriso alle persone anche nelle giornate più pesanti. Oggi tu l'hai regalato a me. Grazie Alessio". Inevitabilmente, una volta viste queste Instagram stories, il marinaio si sarà emozionato anche perché probabilmente non si sarebbe mai aspettato di avere tanto clamore.









La Marcuzzi ha condiviso qualche giorno fa uno scatto su Instagram che la ritrae di schiena, mettendole in primo piano le gambe. Queste ultime hanno da sempre rappresentato un grande cruccio per Alessia, che decide di parlarne apertamente, noncurante delle critiche e fomentando l’accettazione di se stessi. “So di averle storte […] non sto cercando complimenti, giuro”. Con questa frase spazza via ogni possibile polemichetta, stroncandola sul nascere.

