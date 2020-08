Michelle Hunziker è di una bellezza stratosferica e questo, anche se non è una novità, è fuori discussione. Corpo da urlo e bel viso, oltre che simpatia, talento e autoironia, a 43 anni la svizzera più famosa d’Italia in bikini fa ancora invidia alle 20enne. E dire che ha avuto anche 3 gravidanze…

Basta guardare le ultime foto caricate sul suo profilo Instagram per rendersi conto che sembra aver fatto un patto col diavolo. Dopo le immagini in bikini bianco alla cascata e le pose da modella col prendisole, la bella conduttrice ha incantato tutti su Instagram con una serie di scatti realizzati da Pierpaolo Ferreri, dove gioca in mare tra schizzi, corsette e pose ammalianti con un due pezzi arancione che le sta una meraviglia. (Continua dopo la foto)















Il colore vitaminico del bikini ne esalta l’abbronzatura e il biondo dei capelli, il modello sottolinea le curve perfette del décolleté e i muscoli tonici ed acciaio di braccia e gambe. Insomma, non si può negare che Madre Natura sia stata particolarmente generosa con la bella Michelle, ma certo anche lei ci mette del suo. Sta molto attenta alla sua bellezza. (Continua dopo la foto)















E i segreti della sua perfetta forma fisica li ha svelato lei stessa in una intervista rilasciata a Oggi. Ha rivelato di fare molta attenzione sia per una questione estetica che di salute. Per questo a una corretta alimentazione, sana ed equilibrata con pochi zuccheri e carboidrati, affianca anche una costante attività fisica: “Mi alleno tre volte alla settimana e faccio soprattutto ginnastica che definisce e corregge la postura”, ha raccontato. (Continua dopo le foto)











“Una volta alla settimana aggiungo cardio, perché dopo i 40 anni, se non si è molto allenati, stressare il corpo con training che alzano troppo il battito cardiaco e sforzano i muscoli non fa bene”, ha continuato. E infine la Hunziker ha aggiunto: “Curo tantissimo i miei denti e lo faccio da sempre. Poi alterno creme e trattamenti”.

Lino Guanciale, il momento tanto atteso è diventato realtà: l’annuncio che fa tutti felici