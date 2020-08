Elodie, tazza e occhiali ricoperti di cristalli: il “kit di sopravvivenza” è extra lusso. Costa una fortuna!

Elodie, fuori dagli schemi. Un cambiamento di look è stato notevolmente apprezzato da un numero crescente di fan. Per la cantante il periodo è certamente positivo, tra vita professionale e sentimentale. Elodie ha scalato la vetta del successo, mettendo in campo non solo il suo talento ma anche la sua indiscutibile bellezza a tratti ‘esotica’.

Un vero e proprio 'kit' di sopravvivenza per la stagione estiva. Elodie mostra a tutti i suoi follower la sua 'attrezzatura' atta ad affrontare al meglio le calde temperature estive. Ma gli accessori usati dalla cantante non sono stati scelti a caso. Elodie ama stupire e lasciare senza parole, non solo in termini di bellezza, ma anche di estrosità.















Il 'kit' non è accessibile a tutti, ma sicuramente permette di lasciarsi ispirare anche con versioni decisamente low-cost, per chi ama 'armarsi' di pezzi unici che permettono di distinguersi tra la folla e dare un tocco di classe in più. Fuori dagli schemi, Elodie mette in mostra tanto di occhiali super griffati e una tazza ricoperta di cristalli. Tutto rigorosamente in coordinato.















La didascalia a corredo del post è ironica e recita: "Summer survival kit", ovvero "Kit di sopravvivenza per l'estate". Nello specifico, il paio di occhiali porta la firma Versace, con tanto di montatura dorata costellata da preziosi e luminosi cristalli Swarovski ma colorati. Ma abbiate a portata di mano una sedia, perché il prezzo è da capogiro. Elodie sotto il sole è in grado di indossare ben 1304 euro.









Summer survival kit ✨ Un post condiviso da Elodie (@elodie) in data: 25 Lug 2020

Ma di esuberante e costoso, Elodie aggiunge al look una vera stravaganza. Costume da Diva, abbinati a sandali e borsa in paglia e una tazza sempre di Versace, con tanto di cannuccia, logo Medusa realizzato con borchie e cristalli sulla superficie, pronta a fare bere ambrosia. Il prezzo? Ai 1304 euro degli occhiali, aggiungete anche ben 850 euro. Mica male.

