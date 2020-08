Chiara Ferragni e Fedez, ospite a sorpresa in Sardegna. E subito esplode la gioia

Una bellissima sorpresa per i fan di Chiara Ferragni e Fedez. La coppia invidiata da tutti si trova attualmente in vacanza insieme all’adorato figlio Leone nella meravigliosa Sardegna. Qui si stanno rilassando tantissimo e spesso e volentieri mostrano ai follower immagini e video per rendere loro partecipi di ciò che stanno facendo. Ma c’era un componente della famiglia non ancora presente e che ha fatto preoccupare non poco nelle ultime settimane la donna e i suoi seguaci.

Infatti, nella giornata di ieri, venerdì 31 luglio, è giunta nel territorio sardo anche la cagnolina Matilda. Chiara ha scoperto nello scorso mese di giugno che l’animale a quattro zampe era stato colpito da un tumore. Fiumi di lacrime durante il racconto fatto all’epoca sui social. Ora si sta sottoponendo ad un ciclo di radioterapia nella speranza che possa superare questo brutto male. Adesso c’è solo immensa gioia e felicità perché il cane sta benissimo e le farà compagnia. (Continua dopo la foto)















Attraverso alcune storie pubblicate sul suo profilo ufficiale Instagram, la Ferragni ha mostrato Matilda ed ha commentato: “Guardate chi è qui con noi, la Mati. Sarà qui per tutto il mese”. Esplosione di felicità per tutti i suoi fan, che hanno esclamato: “Forza Mati”. I Ferragnez ora sono al gran completo e possono gustarsi ancora di più queste splendide vacanze. Ricordiamo che la coppia ha deciso quest’anno di viaggiare in Italia per sostenere l’economia falcidiata dall’emergenza sanitaria. (Continua dopo la foto)















Recentemente una “mini tragedia” si è consumata nella notte per Chiara Ferragni e Fedez. Durante la loro permanenza nella città di Lecce, è accaduto però un inghippo non indifferente. Chiara è assolutamente poco divertita dalla presenza di questa presenza in camera da letto: “È una mantide religiosa, amore” le spiega Fedez. “Sai cosa fanno con la testa del partner dopo aver fatto sesso? Gliela staccano… mi sta guardando, secondo me ci sta un po’ provando”. (Continua dopo la foto)









Ovviamente la vicissitudine di Chiara e Fedez è stata tutta impressa nelle storie di Instagram. Luogo in cui Federico si sente di fare una confessione davvero scioccante a Chiara e a tutto il mondo: “Amore, lo sai che da piccolo non mangiavo i carciofi perché mi assomigliavano alle mantidi religiose?”. Chiara basita da tutto, pensa soltanto a liberarsi dell’ingombrante ospite e alla fine una persona dello staff la manda via.

