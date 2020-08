Crisi Teresa Langella e Andrea Dal Corso: ora è lei a rompere il silenzio e a svelare come stanno realmente le cose

Brutte notizie sono circolate in questi giorni in merito alla coppia composta da Andrea Dal Corso e Teresa Langella. Si è infatti parlato con forza di una vera e propria crisi in corso tra i due, che si sono conosciuti e fidanzati grazie al dating show ‘Uomini e Donne’. Era stata l’influencer Deianira Marzano a sollevare grossi dubbi sulla loro relazione, infatti aveva rivelato che a causa della distanza i rapporti si erano deteriorati e quindi c’era la possibilità di una definitiva separazione.

Infatti, l'ex tronista del programma di Maria De Filippi si è trasferita nella capitale Roma per motivi lavorativi, visto che sta lavorando in radio, mentre l'uomo è rimasto a Milano per seguire costantemente il mondo della moda e la sua azienda vinicola. Ma adesso è arrivata la risposta da parte dei diretti interessati, che per una volta su tutte hanno voluto mettere un punto sulla questione. Il messaggio inviato dalla coppia è eloquente e non ha bisogno di ulteriori spiegazioni.















In particolare, hanno voluto dare vita ad una storia Instagram nella quale hanno voluto riferire come stanno realmente le cose. Andrea e Teresa si sono ripresi in atteggiamenti intimi e affettuosi, confermando che non ci sono assolutamente problemi sentimentali. Nella didascalia a corredo della story, pubblicata sul profilo di lei, ha voluto scrivere: "Con te io sono al sicuro". Le voci si sono dunque spente in via definitiva, quindi il loro legame amoroso prosegue nel migliore dei modi.















Nonostante molti seguaci della coppia siano stati poco fiduciosi sul prosieguo della loro storia d'amore, adesso devono ricredersi perché il rapporto sta continuando. Anche se in un primo momento ci sono state alcune difficoltà di troppo, adesso la Langella e Dal Corso sembrano aver trovato un punto di equilibrio che permette loro di andare avanti. Ovviamente bisognerà capire in futuro se questa situazione persisterà o se ci potranno essere ulteriori intoppi.









Durante un’intervista rilasciata sul Magazine di Uomini e Donne lo ha detto a chiare lettere Teresa, spiegando quanto sia necessario trovare una soluzione: “Non è un periodo semplice, perché ci stiamo riorganizzando e ora ci ritroviamo con due case, una a Roma e l’altra a Milano. Ogni tanto litighiamo, ma l’amore ci salva sempre”. I fan restano comunque sempre sull’attenti, sperando non ci saranno in seguito altre problematiche.

