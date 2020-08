La notizia circola da poche ore ed è destinato a far chiacchierare il mondo del gossip. Stiamo parlando di Giulia De Lellis e Andrea Damante. Entrambi ex volti di Uomini e Donne di Maria De Filippi, dopo l’addio che aveva spiazzato i fan, sono tornati insieme lo scorso marzo, dopo la fine della relazione tra Giulia e il motociclista Andrea Iannone.

I Damellis hanno poi trascorso la quarantena insieme a casa di lei, a Pomezia, tornando alla loro routine quotidiana di quando vivevano insieme a Verona prima della rottura, prima della loro improvvisa separazione – datata aprile 2018, motivata in seguito dalla 24enne nel libro "Le corna stanno bene su tutto. Ma io stavo meglio senza", dove l'influencer raccontava della fine della storia d'amore col dj veronese dopo aver scoperto di essere stata tradita.















"Quando mi hanno proposto questo libro, ne ho parlato con una persona cara. Mi sembrava un'idea folle. Invece, questa persona mi ha consigliato di accettare, di provarci. Così ho scoperto che la scrittura è terapeutica. All'inizio l'ho scritto senza neanche essere sicura di volerlo pubblicare, ma alla fine mi ha fatto così bene che spero che faccia lo stesso effetto anche agli altri. Scrivere è stato come fare una terapia", aveva raccontato Giulia De Lellis.















Un libro che aveva tutta l'aria della puntata finale della telenovela 'Damellis'. E invece a marzo il colpo di scena. Giulia De Lellis chiude la relazione con il pilota di Moto Gp Andrea Iannone (ex fidanzato di Belen Rodriguez, che lo lasciò per tornare tra le braccia di Stefano De Martino), perdona Andrea Damante e, tra le polemiche dei fan dell'influencer, si danno una seconda chance. Ora, però, Deianira Marzano, famosa per essere sempre informatissima sulla vita privata dei personaggi del mondo della televisione, ha lanciato una vera e propria bomba.









A detta di Deianira, la segnalazione che ha ricevuto lei è attendibile perché arrivata da una persona di cui si fida ciecamente: “Mi dice che sono già diversi giorni che Giulia e Damante si sono lasciati”, spiega. “Mi ha chiamato una persona del mondo dello spettacolo e mi ha dato una notizia” ha detto ancora Deianira, che poi ha aggiunto: “La notizia non posso darla per veritiera perché non l’ho vista con i miei occhi. Ma lui è stato visto anche allontanarsi con una bionda”.

