Belen e Stefano De Martino sono i protagonisti indiscussi del gossip degli ultimi mesi. Dopo l’addio, il secondo dopo quello del 2015 arrivato con tanto di comunicato stampa all’agenzia Ansa, la showgirl argentina sta frequentando un altro, l’imprenditore napoletano Gianmaria Antinolfi che l’avrebbe anche raggiunta a Ibiza. In queste ore il settimanale Chi ha pubblicato delle foto inedite del ballerino e conduttore di Made in Sud in compagnia di Alessia Marcuzzi.

In realtà gli scatti non sono nuovi ma risalgono al servizio fotografico che i due fecero per l'Isola dei Famosi. Il magazine parla di "grande feeling" tra i due, che per la cronaca hanno subito smentito le voci di un loro presunto flirt. Poi la paparazzata di Stefano e Belen all' aeroporto, a Malpensa, dove il presentatore è andato a prendere il figlio Santiago, di ritorno in aereo da Ibiza insieme alla mamma.















Nel filmato pubblicato dal sito VeryInutilPeople,s vede chiaramente il bambino che corre verso il papà ma anche Rodriguez che non saluta De Martino. In queste ore, però, la storia tra i due si arricchisce di un nuovo capitolo, quello su Veronica Cozzani, mamma di Belen Rodriguez. Veronica ha messo nero su bianco un pensiero in cui ha dichiarato che coloro che "non ti cercano" sono coloro a cui "non manchi".















Molti follower hanno chiesto se ce l'avesse con Stefano De Martino, la la Cozzani ha detto di parlare della sua situazione personale. E così il gossip è scoppiato. Un altro addio nella famiglia Rodriguez. Pare, infatti, che in matrimonio tra Gustavo Rodriguez e Veronica Cozzani sia in dirittura d'arrivo (almeno secondo quanto fatto capire dalla mamma di Belen sui social).









Veronica ha spiegato anche che non sopporta quelle persone che continuano a chiamarsi “amore mio” quando poi non portano rispetto e mentono. La storia d’amore tra la mamma e il padre di Belen è iniziata in modo insolito. Era stata la stessa Veronica Cozzani a svelare di aver lasciato un ragazzo con cui viveva una storia d’amore da tre anni dopo essersi innamorata di un altro che poi è diventato suo marito e il padre dei suoi figli.

