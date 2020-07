“Con Daniele…”. Diletta Leotta rompe il silenzio sul fidanzato. Cosa è successo con ‘King Toretto’

Il gossip è stato di quelli che sicuramente nessuno si sarebbe aspettato perché Diletta Leotta e Daniele Scardina, alias King Toretto, sembravano formare una bella coppia ed essere parecchio affiatati. Certo hanno impiegato un bel po’ di tempo prima di uscire allo scoperto ma questo è solo un punto a loro favore perché significa che non avevano intenzione di sfruttare la relazione per apparire sui giornali.

La conferma non è ancora arrivata dai diretti interessati che forse neanche si aspettavano che il gossip sarebbe esploso di notte: a lanciarlo è stato la scorsa settimana Riccardo Signoretti parlando di un’esclusiva del suo giornale, Nuovo. Perché Diletta Leotta e Daniele Scardina si sono lasciati? Stando a quello che riporta il settimanale Chi nel numero in edicola mercoledì 29 luglio sarebbe stata la bella siciliana a chiudere la relazione dopo un presunto errore da parte dello sportivo. (Continua a leggere dopo la foto)















“Una distrazione”, la chiama la rivista diretta da Alfonso Signorini, che avrebbe spinto Diletta a cacciare via di casa Daniele e a tagliarlo fuori dalla sua vita. Come ricorderete, durante il periodo del lockdown Scardina è stato ospite della Leotta a Milano e tutto sembrava procedere per il meglio ma a quanto pare qualcosa è andato storto… Dopo la separazione Diletta Leotta e Daniele Scardina sono partiti per due mete differenti. I due hanno scelto di passare le vacanze lontani, in modo da evitare pericolosi incroci. (Continua a leggere dopo la foto)















Lei è tornata a Catania, nella città dove è nata e cresciuta, per avere un po’ di conforto famigliare, mentre lui è volato a Ibiza con gli amici. Ora Diletta Leotta rompe il silenzio e lo fa in un’intervista Gente, nel numero in edicola da venerdì 31, dove ha ammesso il momento difficile con Scardina. I due, infatti, hanno scelto di prendersi un periodo di riflessione. “La storia tra me e Daniele è un tema troppo importante e delicato per banalizzarlo, come accade invece sui social. Non basterebbero sei pagine per raccontare il nostro rapporto”, ha spiegato Diletta Leotta a Gente. (Continua a leggere dopo la foto)









E pensare che la loro love story è durata appena un anno. Si sono conosciuti nel 2019 grazie ad un incontro di lavoro ed è stato subito colpo di fulmine. Diletta non ha avuto paura a rimettersi in gioco dopo la fine del lungo legame con il dirigente Sky Matteo Mammì. Archiviato Scardina la Leotta si è riappropriata della sua vita da single senza smettere mai di credere nell’amore e nel futuro.

