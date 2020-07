Antonella Elia era arrivata a Temptation Island sicura dell’amore di Pietro Delle Piane e forte della promessa di lui di convolare a nozze entro la fine dell’anno. E invece la realtà ha raccontato un’altra storia. Il fidanzato ha ceduto alle lusinghe di una tentatrice e Antonella Elia? Al falò finale di Temptation Island la showgirl pare irremovibile.

È durissima con l'attore e doppiatore, che alla fine la implora. Antonella non si lascia convincere dalle parole di Pietro e alla fine va via da sola. Un mese dopo, però, all'incontro con Filippo Bisciglia, sottolinea di essere ancora molto innamorata di Delle Piane. Il conduttore le chiede se può farlo venire da lei, dopo aver ricevuto il suo consenso, il 46enne arriva con un enorme mazzo di rose tra le mani. Le sorride e legge una lettera scritta per riconquistarla. I due vanno via insieme. Non è ancora finita.















Antonella cambia idea per la terza volta: in un messaggio finale, registrato dopo il ritorno dalla Sardegna, la Elia chiarisce che dopo aver rivisto nuovamente le puntate del reality, scossa, ha deciso di prendersi una pausa per riflettere. Ma lo giustifica, piange e sottolinea: "Non è un mostro". La porta è ancora aperta. Ma chi c'era prima di Pietro? Il nome dell'ex fidanzato di Antonella Elia è uscito proprio durante Temptation Island, quando la Elia ha più volte nominato l'ex definendolo una delle persone più importanti della sua vita.















Fabiano Petricone è stato insieme ad Antonella Elia dal 2013 al 2018. Dopo cinque anni insieme, la storia si è interrotta per volere di Antonella Elia. Nel settembre del 2018 l'attrice, showgirl e conduttrice ha deciso di chiudere con Fabiano a causa del desiderio di tornare single. Fabiano Petricone è un docente universitario dell'Università de L'Aquila. Classe 1965, l'uomo si è sempre tenuto lontano dai riflettori e ha vissuto il suo amore per Antonella nella più totale riservatezza.









La storia, come aveva svelato qualche tempo fa la Elia, era arrivata al capolinea per volere dell’ex star di Non è la Rai. “È che non ho più una passione, è come un fratello per me – aveva confessato a Vanity Fair -. Anche se Fabiano resta un amico ed è l’uomo più intelligente che abbia incontrato. Ma non ho più neanche voglia di uscire. A cinquant’anni si è posati: non c’è più la furia degli ormoni e chi capita capita. Sono single per scelta. E sogno una casa in campagna. A raccogliere pesche ed albicocche. Guardando volpi e cinghiali.

