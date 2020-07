Fabio Fulco ‘non dimentica’ Cristina Chiabotto. La frecciatina all’ex fidanzata arriva prima del fatidico ‘sì’: cosa è successo

Fabio Fulco, un sogno che diventa realtà, ma prima un sassolino dalla scarpa va tolto. Pronto a convolare a nozze con la sua Veronica Papa, Fabio Fulco si butta alle spalle il passato e mette nel cassetto dei ricordi 12 anni trascorsi al fianco di Cristina Chiabotto. Una felicità che non credeva di ritrovare al punto da essere deciso a compiere il grande passo.

Il periodo di isolamento forzato ha acceso in molto il desiderio di non perdere più tempo e dare valore agli affetti più cari. Tante rotture, ma anche tante decisioni di coppia prese con più consapevolezza e con il desiderio di realizzare il sogno di una vita insieme. Prova superata anche quella tra Fabio Fulco e Veronica: “Durante il lockdown, tra me e Veronica è andata alla perfezione”. (Continua a leggere dopo la foto).















Un periodo in cui ogni dubbio è stato spazzato via dalla consapevolezza di amarsi: “Abbiamo avuto modo di conoscerci a fondo, testare il nostro rapporto e rafforzarlo. Insomma, la prova è stata superata brillantemente”, motivo che spinge Fulco a “pensare seriamente al matrimonio”. Una coppia felice che non nasconde la gioia di promettersi un amore duraturo. (Continua a leggere dopo la foto).















Impossibile non vedere nei loro sguardi un legame profondo. Di recente, un post pubblicato su Instagra ritrae la coppia in un momento tenero. Insieme e persi l’uno nello sguardo dell’altra, con la speranza che possa davvero durare per sempre. Le intenzioni trovano forza nelle parole che Veronica scrive pubblicamente al suo Fabio: “Lo sai.. quando sei lontano da me, io sfoglio foto, come se stessi in astinenza… e più ti guardo più non capisco perché io. Io so che potresti avere chiunque al mondo, e invece hai scelto me al tuo fianco”. (Continua a leggere dopo le foto e il post).









La prova di quanto affermato dalla stesso Fabio a Intimità: “L’incontro con Veronica è stato un dono. Ho cominciato a corteggiarla e piano piano ci siamo avvicinati, fino a ritrovarci dove siamo ora. E finalmente sto tornando ad accarezzare il mio sogno di sempre di costruire una famiglia. Veronica è giovane, ha la metà dei miei anni, ma come me vorrebbe dei figli”. Ma non manca la ‘frecciatina’ alla sua ex: “A fare la differenza sono sempre i modi in cui si parla e si agisce. Sono stato ferito non tanto dalla persona in sé quanto dalla delusione per l’infrangersi del mio progetto di vita”.

