“Sta soffrendo”. Il retroscena (triste) su Stefano De Martino: per lui sono giorni durissimi

Solo qualche giorno fa è arrivata l’ennesima bomba. Belen Rodriguez avrebbe iniziato a frequentare Michele Morrone, uno degli attori del momento. A svelare la notizia è stato il settimanale Chi, che parla di un intenso scambio di messaggi tra i due. Sempre secondo quanto si legge sulla rivista, pare che Belen Rodriguez sia molto affascinata dal protagonista di 365 Giorni, che rispecchierebbe a pieno i suoi canoni di bellezza. A gettare benzina sul fuoco a svelare ulteriori dettagli era stato poi Amedeo Venza.

Che ha scritto: "Questo è lo scoop dell'estate! L'attore di 365 Michele Morrone e Belen Rodriguez stanno progettando una mini vacanza insieme! Continuano a sentirsi e a scambiarsi messaggi. Tutto è rigorosamente top secret… ma fonti vicinissime all'attore fanno sapere che i due si scrivono in privato e che starebbero organizzando un weekend privatissimo".















E Stefano De Martino? Non la sta prendendo bene. Oggi il settimanale Vero ha raggiunto un amico di Stefano De Martino, il quale ha messo i puntini sulle i su tante situazioni rimaste ancora in sospeso. E a tal proposito l'amico, che ha preferito rimanere anonimo, ha svelato un interessante retroscena al magazine: "Perchè non ha voluto parlare della rottura con Belen? Per riserbo, ma soprattutto perchè in lui c'è molto dolore per questo fallimento…La secondo volta fa ancora più male della prima…".



















L'amico di Stefano De Martino, che non ha voluto nella maniera più assoluta rivelare la sua identità, ha poi fatto un'altra interessante confessione al settimanale Vero. Cosa ha detto? L'uomo ha spiegato che l'ex marito di Belen Rodriguez avrebbe cercato in ogni modo di non farsi fotografare in atteggiamenti intimi con altre donne in tutto questo periodo in cui è tornato single solo ed esclusivamente per tutelare suo figlio Santiago.











“Lui è al centro dei suoi pensieri…E questo è anche il motivo per cui non si è mai lasciato fotografare in atteggiamenti intimi con altre donne…” L’amico di Stefano De Martino, sempre in questa intervista rilasciata al settimanale Vero, ha anche aggiunto: “Non vuole che suo figlio possa essere confuso o che che possa soffrire nel vederlo con altre…”.

