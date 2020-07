Maria De Filippi in bikini: 58 anni e corpo da ragazzina, è lei la sirenetta dell’estate. Foto

Anche per la regina di Canale 5, che sicuramente sta festeggiando i risultati raggiunti dall’ultima edizione di Temptation Island, è tempo di mare e relax. Stiamo ovviamente parlando di Maria De Filippi, anche conosciuta come ‘Queen Mary’, conduttrice e produttrici dei programmi di maggior successo come Amici, C’è posta per te, Uomini e Donne.

E, appunto, il reality che fa fare alle coppie un “viaggio dei sentimenti” che ha appena chiuso i battenti per tornare a settembre con Alessia Marcuzzi nel ruolo di padrona di casa. Come ogni anno Maria trascorre le vacanze ad Ansedonia, dove ha casa col marito Maurizio Costanzo, e come ogni anno non è riuscita a sfuggire ai paparazzi. Quelli del settimanale Novella 2000 per la precisione, che l’hanno pizzicata in barca. (Continua dopo la foto)















Dalle immagini, in compagnia di Maria De Filippi c’è il figlio Gabriele. I due sono molto uniti: il ragazzo lavora in tv con lei (è nella redazione di “C’è Posta per te e “Uomini e donne”) e da poco è uscito di casa per andare convivere con la fidanzata. Non a caso il titolo del servizio è “Mamma Maria”. Beh, una mamma davvero in formissima a 58 anni. (Continua dopo la foto)















Fotografata con un bikini nero, mentre è distesa al sole al largo di Ansedonia, la conduttrice che batte sempre ogni record di ascolti appare in versione sirenetta e sfoggia una prova costume davvero da 10 e lode. Biondissima e abbronzatissima, col suo fisico asciutto e atletico Maria può tranquillamente essere invidiata da donne molto ma molto più giovani di lei. (Continua dopo le foto)











Dopo le vacanze, la nuova stagione in partenza in autunno vedrà ancora una volta la moglie di Maurizio Costanzo grande protagonista. Già in lavorazione il casting delle nuove edizioni di “Amici” e di “Uomini e donne” e le interviste di “C’è posta per te”, che tornerà come sempre in primavera. Inoltre Maria sarà ancora nella squadra di “Tu sì que vales”, senza dimenticare la gestione della nuova edizione di “Temptation Island” che come detto sarà condotta da Alessia Marcuzzi e andrà in onda fra un mese circa.

