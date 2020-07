“Ecco cosa faceva mia moglie…”. Maurizio Aiello e quel ‘vizio’ della sua compagna di vita

Lui è uno dei volti noti della fiction “Un posto al sole” e proprio oggi è stato ospite di Anna Falchi e Beppe Convertini a “C’è tempo per…”. Parliamo di Maurizio Aiello, che nella soap opera tutta girata tra il mare di Napoli ed il Vesuvio interpreta Alberto Palladini.

Maurizio ha svelato un curioso aneddoto sulla moglie Ilaria, anche lei presente in collegamento. I due si conoscono da 20 anni e sono sposati da 10, hanno due figli, Ludovica di 8 e Matteo di tre anni. Ma prima di convolare a nozze c'è stata una lunga convivenza come lo stesso Maurizio ha ammesso: "Abbiamo provato prima con una convivenza, prima di arrivare al matrimonio ci siamo goduti la vita".















Nessuna anticipazione su quanto avverrà nelle prossime puntate di "Un posto al sole", soap seguitissima nella quale Maurizio, ovvero l'avvocato Alberto Palladini, è accusato ingiustamente di omicidio, ma un curioso aneddoto sulla sua vita sentimentale ha fatto sorridere. Aiello ha infatti rivelato come la moglie fosse particolarmente gelosa specialmente all'inizio della storia, tanto da non lasciargli spazio per cadere in tentazione: "I primi tempi mi seguiva ovunque sui set, appena vedeva una partner carina…" .















La moglie Ilaria, però, evidentemente non ci sta a passare da persona invadente ed allora ecco che non appena Maurizio ha rivelato questo aneddoto è arrivata pronta la precisazione che la gelosia, con il passare degli anni, è molto diminuita ed oggi certi comportamenti non fanno più parte del suo modo di fare. D'altra parte lo stesso Maurizio ha ampiamente dimostrato di essere un padre affettuoso ed un marito fedele e quindi oggi i due si godono in pieno relax una bella vacanza in barca sull'Isola di Capri. Beati loro.









Una vacanza particolare, per la prima volta infatti i due hanno deciso di non condividere la barca con nessuno: “Sono in barca – ha spiegato Aiello in collegamento – quindi se vedete un po’ dondolare. Sono a Capri, li vedete i Faraglioni? Ci siamo concessi un giro del Mediterraneo in barca pensando che fosse la vacanza più sicura per i nostri bambini, era giusto godersi un po’ la famiglia”. E subito la moglie Ilaria, dopo aver chiarito che Maurizio si dedica molto al lavoro, ma in funzione della famiglia, ha aggiunto: “Non bisogna vivere la genitorialità come un peso, ce lo godiamo questo momento, tanto poi i figli crescono e si torna ad avere la libertà”.

