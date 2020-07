“Sono grassa, lo so”. Sonia Bruganelli si mostra in vacanza e apriti cielo! Dopo le immagini, la bufera

Sonia Bruganelli, gli hater non vanno ancora in vacanza. Di certo la stagione estiva favorisce il pettegolezzo e tra i volti noti quello dell’imprenditrice e moglie di Paolo Bonolis è forse quello più chiacchierato. Tra cene extra-lusso e foto in costume, Sonia Bruganelli non viene mai persa di vista dagli hater più agguerriti di sempre.

Un altro polverone si alza intorno al suo nome. Sonia Bruganelli si mostra in video, ma i presupposti non sembravano essere quelli di attrarre su di sé l’attenzione nel modo che si è poi rivelato. Il video è nato come una sorta di ‘promo’ atta a lanciare il prossimo appuntamento si Sdl Tv, Il format è quello de “I libri di Sonia”, ma le parole di esordio non sono le migliori. (Continua a leggere dopo la foto).















Sonia Bruganelli, pronta di fronte alla telecamera, si riprende con sullo sfondo la libreria. L’imprenditrice indossa una canotta scura scollata, ma non è questo dettaglio,, per la prima volta, ad attirare l’attenzione degli hater. L’imprenditrice infatti dice subito qualcosa, quasi a voler anticipare i commenti pungenti, pronti, come sempre, a prendere la scena. (Continua a leggere dopo la foto).















Mette le mani in avanti eppure anche questa volta si scatena la bufera: “Sono grassa, lo so, non mi dite niente. Sono grassa, ma tornerò dalla Sardegna magra”. E aggiunge: “Devo fare una dieta, non mi posso guardare, sono una cosa brutta”. Iniziano i commenti in diretta. Un utente fa notare il disaccordo. Non avrebbe bisogno di dimagrire, fa notare qualcuno, ma l’imprenditrice aggiunge qualcosa che sembra non piacere a molti. (Continua a leggere dopo le foto e il video).









Visualizza questo post su Instagram I libri di Sonia Un post condiviso da Sonia Bruganelli (@soniabrugi) in data: 29 Lug 2020 alle ore 9:55 PDT

“Voi perché ora vedete solo le tette, invece se vi faccio vedere sotto”. E da questo, una cascata di frecciatine al veleno: “No comment, squallor”, “Ancora ossessionata eh”, “Dici sempre la stessa cosa. C’è gente che hai offeso che aspetta le tue scuse, quando non so che fare, evito che tu faccia danni. Non è un’ossessione nei tuoi confronti, ma è un seguire i tuoi neuroni”. Ma Sonia tende come sempre a ignorare le provocazioni. Alla domanda di un utente, risponde spiegando il segreto della sua ‘indifferenza’: “Se non stimo la persona che parla non mi interessa minimamente il suo pensiero”.

“Vacanza insieme”. Belen Rodriguez fa davvero sul serio. L’argentina non ha dubbi, ha scelto lui