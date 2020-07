“Vacanza insieme”. Belen Rodriguez fa davvero sul serio. L’argentina non ha dubbi, ha scelto lui

Belen Rodriguez è sempre sotto l’occhio dei riflettori. La sua storia, ammesso che sia mai iniziata, con Gianmaria Antinolfi è naufragata dopo poche settimane ricalcando le parole della madre di lui che per la coppia non vedeva un futuro stabile. Del bacio a Capri e della fuga a Ibiza, dove hanno trascorso dei bellissimi weekend, resta solo il ricordo.

Solo qualche giorno fa però è arrivata l’ennesima bomba: sembrerebbe infatti che la Rodriguez abbia iniziato a frequentare niente che meno che Michele Morrone, senza dubbio uno degli attori del momento. A svelare la notizia è stato il settimanale Chi, che parla di un intenso scambio di messaggi tra i due. Sempre secondo quanto si legge sulla rivista, pare che Belen Rodriguez sia molto affascinata dal protagonista di 365 Giorni, che rispecchierebbe a pieno i suoi canoni di bellezza. Adesso a gettare benzina sul fuoco a svelare ulteriori dettagli è Amedeo Venza. Continua dopo la foto















Come svela il blogger infatti pare che Belen e Michele Morrone stiano progettando una fuga romantica e che a breve possano partire per un weekend top secret sul quale non si hanno dettagli. Queste le sue dichiarazioni, riportate da Biccy: “Questo è lo scoop dell’estate! L’attore di 365 Michele Morrone e Belen Rodriguez stanno progettando una mini vacanza insieme! Continuano a sentirsi e a scambiarsi messaggi. Tutto è rigorosamente top secret… ma fonti vicinissime all’attore fanno sapere che i due si scrivono in privato e che starebbero organizzando un weekend privatissimo”. Continua dopo la foto















Come Belen anche Michele è divorziato e ha due figli piccoli. Sposato dal 2014 al 2018 con la stilista libanese Rouba Saadeh, dalla quale ha avuto Marcus e Brando, di 7 e 3 anni. Proprio i figli, però, potrebbero rappresentare un freno alla storia tra i due. Belen, infatti, ha più volte confidato ai suoi amici la volontà di stare vicino al figlio Santiago, di 7 anni, che rappresenta la priorità per la showgirl argentina di origini italiane. Continua dopo la foto









Visualizza questo post su Instagram ☘︎︎ Un post condiviso da (@belenrodriguezreal) in data: 13 Lug 2020 alle ore 4:32 PDT



Staremo a vedere, dunque, se stavolta si tratta di un fuoco di paglia o qualcosa di più serio. Sicuramente alla bella Belen servirebbe trovare un po’ di stabilità dopo le tormentate storie con Fabrizio Corona, colpo di fulmine e poi tante “sregolatezze”, Stefano De Martino, prima il matrimonio poi un ritorno di fiamma infine la separazione definitiva, il pilota Andrea Iannone ed infine la liason con l’imprenditore Antinolfi. Che sia la volta buona?

