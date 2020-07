Momento verità su Raoul Bova e Rocío Muñoz Morales. Dopo le voci, ci sono i fatti: cosa sta succedendo

Altro che crisi, i due sembrano andare davvero forte. Dopo le tante voci e i rumors su una possibile rottura Raoul Bova e Rocio Muñoz Morales sono apparsi sereni e più uniti che mai in occasione di un cortometraggio diretto da Gabriele Muccino che l’attore sta girando in Calabria, a Tropea in particolare, insieme alla sua compagna.

Per Raoul si tratta di un ritorno alle origini visto che il padre è nato a Roccella Jonica. Impegni di lavoro a parte Raoul sta sfruttando il suo tempo per far conoscere alla bella Rocio tutte le meraviglie di questa splendida terra. Certo è inevitabile che per due come loro il gossip si scateni, e con lui le malelingue, ma a quanto pare le voci sulla fine della relazione sono state smentite, e non solo dagli scatti dei diretti interessati. (Continua dopo la foto)















Il corto diretto da Muccino servirà proprio per promuovere questa terra e i suoi frutti, gli agrumi calabresi in particolare, dalle clementine alle arance, anche se non sono mancate le polemiche per i costi ritenuti eccessivi , oltre il milione di euro. Ma non c’è dubbio che due nomi del calibro di Raoul Bova e Rocio Morales possano portare tanta pubblicità e far dimenticare ogni discussione. Lo stesso regista, a proposito della coppia e della solidità del loro rapporto, ha dichiarato: “Lui la conduce con amore nella sua terra”. (Continua dopo le foto)















Visualizza questo post su Instagram Anime felici… 🤍🤍 #summer #colcuoreinfronte #statomentale #liberi @rociommorales Un post condiviso da Raoul Bova (@raoulbovagram) in data: 6 Giu 2020 alle ore 11:06 PDT

Raoul e Rocio si sono conosciuti nel 2011, sul set di “Immaturi”, ma a quel tempo l’attore era ancora sposato con Chiara Giordano, dalla quale ha avuto due figli. Ed infatti la relazione con l’attrice ed ex ballerina spagnola è stata ufficializzata solo due anni dopo, quando lo stesso Raoul ha reso nota la separazione con la moglie. La rottura è stata tutt’altro che indolore, tanto che Chiara rivelò tutta la sua amarezza con una frase più che esplicita: “Quando tuo marito se ne va via con una donna più giovane, ti senti una nullità come donna e moglie”. C’è voluto tempo per far sì che i due si riappacificassero, anche per amore dei due figli.









Oggi quella storia fa parte del passato e Raoul si gode una nuova fase della sua vita, non solo sentimentale, visto che i due, oltre all’attività sul set, condividono iniziative di volontariato come quella per la Croce Rossa, per cui hanno rilasciato diversi messaggi di aiuto contro l’emergenza che ha colpito l’Italia. Inoltre Raoul ha avuto anche due figlie da Rocio, Alma e Luna, ed oggi appare più convinto che mai della sua decisione di lasciare la sua prima moglie e rifarsi una nuova vita.

