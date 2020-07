Stefano De Martino e la bellissima Mariana Rodriguez sono stati paparazzati insieme a Napoli. E, ovviamente, da quel momento in poi i gossip su una presunta relazione tra i due si sono sprecati. Due settimane fa “Chi” aveva pubblicato delle foto di Stefano De Martino, Mariana Rodriguez e altri amici mentre rientravano nel porto di Napoli dopo una gita in barca organizzata dall’ex ballerino di Amici.

"Arriva un'altra Rodriguez (Mariana) alla corte di re Stefano", si leggeva sul settimanale diretto da Alfonso Signorini. L'ex ballerino di Amici aveva goduto della compagnia di Mariana, anche lei single dopo la fine della sua storia con l'ex naufrago dell'Isola dei Famosi Simone Susinna e il gossip era impazzito.















Il settimanale spiegava che i due si conoscevano da tempo, ma in modo amichevole. Dopo la rottura con Belen, però, Stefano avrebbe scelto di fare qualche passo in più facendosi vivo sui social e poi organizzando un fine settimana in barca con lei. Tra l'altro, scoop nello scoop, l'imbarcazione era stata avvistata non lontano da quella in cui Belen si rilassava con l'imprenditore Gianmaria Antinolfi (la storia tra i due sarebbe già finita).















Dopo la notizia l'ex fidanzato di Mariana Rodriguez, il modello ex ex volto dell'Isola dei Famosi Simone Susinna aveva commentato con un velenoso: ""Dalle stelle alle stalle". Quattro parole chiare e concise che rappresentavano una dura frecciatina per la sua ex fidanzata. A due settimane dal gossip, a chiarire la situazione ci ha pensato la bella showgirl, che ha svelato il rapporto che la lega all'ex marito di Belen Rodriguez.









“Lui è carino ed è un vero gentiluomo, ma siamo solo e soltanto amici”. E sulle foto uscite sul settimanale ha confessato: “Quando ho visto gli scatti, mi è venuto un colpo al cuore. Quando qualcuno ci dava già per sposati, mi sono fatta una bella risata. Stefano il mio uomo ideale? Non lo voglio dire”.

