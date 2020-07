Olivia Paladino, fidanzata del premier Giuseppe Conte, sta trascorrendo alcuni giorni di relax a Sabaudia, sul litorale laziale nel promontorio del Circeo. A immortalare la First lady è stato il settimanale Oggi con un servizio che mostra la Paladino in costume da bagno e una forma fisica da dieci e lode.

“In costume intero nero e pareo di garza color sabbia, la first lady lascia la spiaggia per raggiungere gli amici per l’aperitivo, senza mai separarsi dallo smartphone. E com’è sexy quel vedo-non-vedo!”, si legge. Come detto, a fotografare la Paladino è stato settimanale ‘Oggi’, che nel numero in edicola questa settimana pubblica gli scatti che la immortalano in perfetta forma cinta da un costume nero sgambatissimo e un pareo trasparente che lascia intravedere il fisico perfetto. (Continua a leggere dopo la foto)















Olivia Paladino, figlia di Cesare Paladino, padrone dell’hotel Plaza e dell’attrice svedese Ewa Aulin. Bionda, bellissima, è lei la donna che ha fatto capitolare Conte con il suo fascino. Cresciuta nella Roma bene, la fidanzata del Presidente Conte avrebbe ricevuto un’istruzione eccellente avendo frequentato le migliori scuole. Proprio a scuola, non la loro ma quella frequentata dai rispettivi figli, sarebbe avvenuto l’incontro tra Olivia e Giuseppe Conte. (Continua a leggere dopo la foto)















Olivia Paladino è più giovane di Conte di circa 15 anni. Figlia di Cesare Paladino, proprietario dell’hotel Plaza di Roma, e dell’attrice Ewa Aulin, lavora come manager nel settore alberghiero ed ha una figlia adolescente da una precedente relazione, Eva. Sono rare le uscite pubbliche in cui si presentano insieme. Nei mesi scorsi si parlava di una crisi di coppia, poi smentita da una loro partecipazione insieme per la prima de ‘Il Cinema in piazza‘, l’arena estiva del Piccolo America, a Roma, nel quartiere di Trastevere. (Continua a leggere dopo la foto)









Riflettori e telecamere erano tutte per la coppia, che come tutti gli avventori della piazza si sono seduti sui cuscini a terra, col distanziamento fisico d’ordinanza e mascherina, per assistere alla proiezione del film di Virzì “La bella vita”.

