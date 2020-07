Simona Ventura in bikini: “I kg di troppo? Non mi interessa più sembrare 30enne”

Per Simona Ventura questo un momento d’oro. Sono infatti imminenti le sue nozze con Giovanni Terzi, giornalista a cui è legata da un anno e mezzo. Negli ultimi giorni hanno svelato la location del grande evento, che verrà celebrato a Rimini. La data? Quella resta ancora top secret. La scelta di giurarsi amore eterno della coppia è stata maturata durante la quarantena.

"Io e Giovanni ci siamo scoperti ancora più simili di quanto pensavamo", ha raccontato la conduttrice torinese, che durante i mesi del lockdown ha condiviso l'appartamento insieme ai figli suoi e del promesso sposo. E così, ora il "sì" è in dirittura d'arrivo. In questi ultimi giorni Super Simo e il compagno e presto marito si stanno godendo un po' di relax in Puglia e tra le tappe non poteva mancare una visita alle Tenute Carrisi.















I due futuri sposini non si sono lasciati sfuggire l'occasione di andare a trovare Al Bano e Loredana a Cellino San Marco ed è stata proprio la conduttrice a far sapere per prima della visita al cantante e alla showgirl con una bellissima foto pubblicata sul suo Instagram che testimonia come Al Bano e Loredana abbiano accolto calorosamente i loro ospiti.















"La storia di un'amicizia… La storia di un grande uomo, nato nella terra di Puglia, che divenne una star internazionale. Grazie Al Bano, per come mi insegni la vita da tempo", la didascalia della Ventura, in Puglia anche per partecipare ai Magna Grecia Awards, durante la quale ha ricevuto un importante riconoscimento. Recentemente Super Simo ha anche rilasciato un'intervista per Vero dove ha parlato di forma fisica e prova costume.











“La prova costume non mi ossessiona”, assicura Simona Ventura, che è stata immortalata in bikini tra le pagine del settimanale Vero. La conduttrice 55enne, che anche su Instagram si è lasciata fotografare in costume fiera della sua età e del suo corpo, ha anche rivelato di aver preso alcuni kg nel periodo del lockdown, “ma io sto bene come sono e mi sono accorta che non mi interessa più sembrare una trentenne”, ha aggiunto.

