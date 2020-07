Sossio e Ursula, tutti pazzi per Bianca. Ma al battesimo si nota subito un’assenza pesante

Per via dell’emergenza sanitaria Sossio Aruta e Ursula Bennardo hanno dovuto aspettare un po’ per battezzare la figlia Bianca ma appena è stato possibile hanno regalato alla piccola frutto del loro amore “un giorno indimenticabile”. A quasi un mese dalla celebrazione, i due ex protagonisti di Uomini e Donne e Temptation Island hanno coinvolto anche i loro numerosissimi fan pubblicando l’album di foto in cui la famiglia è riunita per l’occasione.

Gli scatti fanno riferimento alla cerimonia organizzata il 5 luglio scorso e curata da Sossio e Ursula in ogni dettaglio. Nelle foto postate dalla ex dama sui social compare insieme alla piccola Bianca, al compagno Sossio e ai tre figli nati da una sua precedente relazione. Non ci sono nelle foto, invece, i figli nati dal precedente matrimonio di Aruta ai quali il calciatore è profondamente legato. (Continua dopo la foto)















Negli scatti che hanno subito registrato un boom di like, Sossio e Ursula posano raggianti accanto alla loro bambina vestita con un vaporoso abito rosa. Così come i fratelli maggiori, i 3 figli maschi di lei sorridono mentre tengono in braccio la festeggiata. “Finalmente, un giorno indimenticabile”, scrive la Bennardo a corredo dall’album pubblicato su Instagram. (Continua dopo la foto)















“Un grazie a tutti quelli che hanno collaborato per rendere questo giorno”, ha scritto invece l’ex calciatore, felice accanto alla sua prima figlia femmina e alla compagna che sposerà appena possibile. Tra non molto: nel 2021. Una data slittata in seguito alle misure restrittive che concede il giusto tempo per dedicarsi ai preparativi, ma senza temporeggiare ulteriormente. (Continua dopo foto e post)











E sarà una cerimonia in grande stile, ha assicurato Sossio sulle pagine del settimanale DiPiù: “Inviteremo tutti quelli che hanno fatto parte del nostro percorso”. E, se sarà possibile, ci sarà anche Maria De Filippi nel ruolo di testimone di nozze dello sposo: “A lei sarò sempre grato e vorrei che accettasse di essere, quando sarò il momento, la mia testimone di nozze”, ha aggiunto Aruta.

“Il re fa impazzire tutte!”. Fabrizio Corona, lo scatto sexy lo incorona: ecco come si è mostrato. “Sposami”