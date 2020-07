“Sei solo una grandissima ignorante”. Sonia Bruganelli massacrata sotto alla nuova foto. Ma stavolta finisce diversamente…

Sonia Bruganelli, a ogni foto pubblicata la polemica. Non mollano la presa gli ormai numerosissimi hater della nota imprenditrice e moglie di Paolo Bonolis. Di recente il post pubblicato sul profilo Instagram della Bruganelli ha fatto discutere non poco. Abbiamo avuto modo di assistere a uno scenario simile anche durante il periodo di isolamento forzato. Ma gli hater tornano all’attacco più agguerriti che mai.

Oggetti di lusso sempre in bella mostra, agi e molto altro ancora fanno sempre da cornice alle foto di Sonia, che sembra non curarsi troppo di chi non perde occasione per andarle contro. All'appello non manca persino una cena, chiaramente di lusso, con tanto di mascherina personalizzata. Il prezzo della cena? Ben 250 euro, insomma un piatto ricco per pochi.















Si trova in vacanza a Trani, ma di ritorno da un'altro viaggio di relax, a Ibiza, meta ambita sempre per pochi eletti. Ed è sempre Sonia a curare i rapporti con i follower. Di recente infatti ha reso pubblica una foto di Paolo Bonolis in piscina con le figlie e con lo sguardo innamorato, quello di un padre perso nell'amore per la propria famiglia.















Ma si volta pagina per riprendere le foto in solitudine. Sonia Bruganelli rende pubblica la foto con una didascalia: "Punti di vista". Lo scenario è sempre extra-lusso. Una stanza d'albergo e lei splendida e rilassata in accappatoio bianco. Capelli raccolti e uno costosissimo un orologio in oro giallo. Non perde tempo, è il caso di dirlo, chi coglie il dettaglio per scagliarsi contro l'imprenditrice.









Ed ecco scatenarsi la solita bufera social. Gli hater ci vanno giù pesante. I commenti? Non occorre immaginarli, perchè parlano a chiare lettere: “Sei sempre la solita cafona coatta”, “Ti sei solo arricchita. Vai a zappare la terra! L’unico lavoro adatto ad un’ignorante come te! Invece di perdere tempo a postare le tue ca****, preoccupati di portare i tuoi figli da un bravo dietologo,ne hanno proprio bisogno”. Qualcuno prova a difenderla: “ma voi siete malati”, ma nessuno indietreggia ancora.

