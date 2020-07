“Ha detto sì!”. Matrimonio vip in vista: arriva la proposta (e un anello da sogno)

La proposta di nozze è arrivata nelle scorse ore e, in men che non si dica, è stata condivisa su Instagram. È stato il futuro sposo a postare sul suo profilo una serie di dolci selfie scattati al tramonto dove, dettaglio che non può non saltare subito all’occhio, si nota in primo piano il prezioso anello di fidanzamento.

“Questo è stato il giorno più bello della mia vita”, esordisce nella didascalia del post che ha fatto presto il giro del mondo. E poi: “Ho chiesto all’amore della mia vita di trascorrere il resto dei suoi giorni con me e lei ha detto sì. Non potrei essere più felice, ti amo con tutto il mio cuore”. Entusiasmo e gioia alle stelle per Greg Mallet, ora fidanzato ufficiale di Lady Amelia Spencer, la sorella di Kitty Spencer e cugina dei principi William ed Harry. (Continua dopo la foto)















Anche la nipote di Lady Diana nelle foto in questione è al settimo cielo. Il loro matrimonio dovrebbe essere celebrato da un annetto, anche se per il momento neppure i futuri sposi conoscono la data ufficiale visto che la proposta è arrivata poco fa. I due stanno insieme da 10 anni, si sono incontrati all’Università di Cape Town e da allora non si sono mai più lasciati. (Continua dopo la foto)















Restiamo dunque in attesa di conoscere la data delle nozze, ma come abbiamo già osservato è impossibile non ammirare il gioiello scelto da Greg Mallet per chiedere la mano alla sua bellissima e ben nota alle cronache fidanzata. Si tratta di una fascia in oro bianco con un grosso diamante ovale incastonato. Forse non è un solitario griffato ma una variate personalizzata commissionata dal futuro sposo. (Continua dopo foto e post)











E infatti ad oggi non si conosce il valore del prezioso anello che Greg ha regalato a Lady Amelia Windsor, che è nata il 24 agosto 1995, ma di sicuro vista la grandezza della pietra avrà un prezzo da capogiro. E così anche lei, pochi mesi dopo la sorella Kitty, ha annunciato il suo fidanzamento. Anche se per quanto riguarda l’altra nipote bionda di Lady D, 29 anni, non è mai arrivata conferma, a gennaio scorso il Daily Mail insinuava che avesse detto sì al multimilionario Michael Lewis, di 30 anni più grande.

