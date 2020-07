E si torna a parlare di Alberto Urso. Il giovane tenore siciliano che ha vinto la penultima edizione di Amici aveva fatto preoccupare i fan qualche giorno fa. Poco prima del suo compleanno, Rudy Zerbi aveva infatti condiviso un selfie in cui Alberto aveva una grossa fasciatura al braccio.

"A sinistra uno che fa radio e a destra uno che il radio se lo è appena rotto", aveva scritto Rudy nella didascalia della foto. Poi, poco dopo, lo stesso Alberto aveva rassicurato i fan dicendo loro di stare benissimo e che avrebbe festeggiato su Instagram il suo compleanno. Per celebrarlo, il cantante tanto amato dal pubblico ha colto l'occasione per ringraziare tutti i suoi fan per l'enorme affetto ricevuto e ha condiviso vecchia foto di un suo compleanno di anni fan.















"Da allora non è poi cambiato molto, stessa espressione e stessa voglia di sognare! Grazie a tutti per gli auguri e per il tempo che avete speso per me, vi voglio bene…", aveva scritto Alberto Urso nella didascalia. Ma ora è il gossip a parlare per lui. Sappiamo che nel periodo in cui ha partecipato ad Amici e si è innamorato di una ballerina.















Con Valentina Vernia Alberto ha avuto una breve storia d'amore qualche mese fa ma adesso si vocifera circa un loro ritorno di fiamma. A lanciare lo scoop è l'influencer Amedeo Venza direttamente nelle sue storie su Instagram: "Alberto Urso e la ballerina Valentina Vernia sembra siano tornati insieme", fa sapere. Ma non è finita qui.











Poco dopo Venza ha spiegato che è stato proprio un gesto social di lei a far scoppiare questo gossip. L’influencer sostiene infatti che nelle ultime ore Valentina Vernia abbia pubblicato un video in cui sembrava essere a casa del popolare tenore. Video che poi la ballerine avrebbe rimosso poco dopo e questo comportamento è stato interpretato come ‘sospetto’ da molti fan e quindi il gossip è esploso. Che Alberto e Valentina abbiano iniziato a rifrequentarsi in gran segreto?

