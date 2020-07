Barbara D’Urso, 63 anni e non sentirli. E vederli: con quel costume mozzafiato è “la vera sirena”

Barbara D’Urso, sempre inimitabile. Può piacere o meno, ma Carmelita trova sempre il modo più opportuno per fare parlare di sé. Abbiamo avuto modo di seguire la conduttrice in vacanza, durante il bagno in mare o con un drink in mano di fronte a un tramonto mozzafiato. E tra critiche e apprezzamenti, i giorni di relax procedono sotto gli occhi di tutti. L’ultima foto di Barbara? Imperdibile.

Carmelita ha ormai raggiunto i suoi splendidi 63 anni e anche se non gode della simpatia di tutti, certamente in quanto a bellezza non le si può dire nulla. Non si pone mai troppe difficoltà nel mettersi in mostra in costume. Che sia un bikini o lo splendido monopezzo a fantasia postato di recente, Barbara D’Urso trova il modo per attirare l’attenzione di molti, riuscendoci. (Continua a leggere dopo la foto).















Forse questo è il caso di dirlo: tutta al posto giusto. Un fisico curato che non ha certamente il timore di essere scoperto, tra décolleté e gambe sempre impeccabili. E Barbara ama valorizzare anche i dettagli. Smalto rosso su mani e piedi, per alzare ulteriormente le temperature e concedere agli occhi un tocco di sensualità in più. Lei stessa afferma: “Oggi caldo da record”. (Continua a leggere dopo la foto).















Tanti i complimenti tra cui: “Che sirena”, “Fig*** da perderci la testa”, “Sei una favola”, “Meravigliosa”, “E anche oggi sei bellissima”. Ma non solo complimenti. Qualcuno prova a stuzzicare con una battuta pungente: “Rilassati, sei sempre in posa”. Molti, comunque, i colleghi che apprezzano i suoi post, tra cui Giovanni Ciacci e Gabriel Garko. (Continua a leggere dopo le foto e il post).









Visualizza questo post su Instagram Oggi caldo record 🔥 #hot #colcuore❤️ Un post condiviso da Barbara d’Urso (@barbaracarmelitadurso) in data: 29 Lug 2020 alle ore 3:30 PDT

E mentre la vacanza di Carmelita prosegue indisturbata all’insegna del relax, intanto in rete si diffondono i primi promo dei programmi che la vedranno come sempre alla conduzione. Un calendario sempre colmo di impegni a partire da settembre. E per chi non avesse già preso nota delle date, ecco le novità: Pomeriggio 5 ripartirà lunedì 7 settembre, sempre alle 17. Domenica Live e Live-Non è la d’Urso riprenderanno, invece, domenica 13 settembre.

Riccardo Scamarcio, è nata! L’attore papà: le prime foto. E il nome…