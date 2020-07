Riccardo Scamarcio papà! La prima figlia dell’attore pugliese è nata da poco a Roma, come fa sapere il settimanale Diva e Donna che immortala Scamarcio mentre raggiunge la clinica insieme al fratello. E dire che la conferma della dolce attesa della sua compagna, l’inglese 46enne Angharad Wood non è mai arrivata.

Il gossip è esploso di recente, dopo le foto apparse sempre su Diva che immortalavano lei, manager della Travistock Wood, società che cura attori e scrittori tra cui spiccano Dustin Offman, Eva Green, Dominic West e Alessandra Mastronardi, col pancione e con la fede al dito. Sì, Scamarcio e la Wood si sarebbero sposati in gran segreto prima di diventare genitori di una bambina. (Continua dopo la foto)















La conferma del lieto evento è arrivata praticamente poco prima della notizia della nascita. A darla è stata Laura Chiatti, amica e collega di Riccardo Scamarcio sulle pagine del magazine Chi: “Sono sicura che impazzirà. Ci conosciamo da 20 anni, siamo come fratelli, ha un’anima profonda. Sono felice per lui, sarà un padre pazzesco”, ha detto quando le è stato chiesto della cicogna di casa Scamarcio. (Continua dopo la foto)















Beh, ora la prima erede dell’attore è venuta al mondo. Le foto apparse sul nuovo numero in edicola di Diva e Donna mostrano Scamarcio raggiungere la clinica romana in cui è nata la figlia, insieme al fratello. Vestito con t-shirt blu e occhiali da sole, è uscito dalla struttura poco dopo, abbracciato alla sua compagna e con una cesta di vimini all’interno della quale dormiva la bambina. (Continua dopo le foto)











Per Riccardo Scamarcio, come detti, si tratta della prima figlia. Angharad, invece, è già madre di un’altra bambina nata da una precedente relazione che era stata fotografata a Roma insieme alla coppia prima che si diffondesse la notizia del matrimonio segreto e del parto imminente. Il nome della nuova arrivata, però, è ancora top secret. Ma si sa, l’attore pugliese è riservatissimo e anche in questo caso non ha fatto clamorosi annunci.

Fiocco rosa… In vacanza! Dopo Leonardo, la coppia vip festeggia l’arrivo di Livia