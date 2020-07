Giulia Cavaglià e Francesco Sole, ora ci sono le prove. Non ne parlano ma qualcuno ha notato

Aria di crisi tra l’ex corteggiatrice e tronista di Uomini e Donne Giulia Cavaglià e lo youtuber nonché conduttore di Tu sì que vales Francesco Sole. La storia tra i due è iniziata nel novembre del 2019, dopo che Francesco era rimasto incantato dalla bellezza dell’organizzatrice di eventi e modella. Da lì è partito un lungo corteggiamento, risultato determinante per l’inizio della relazione.

Una storia che ha fatto parlare, tanto che sembrava imminente una loro partecipazione a Temptation Island Vip, poi smentita. Da un po' di tempo, inoltre, sono scomparsi dai social post, foto e like reciproci, un indizio che qualcosa non fosse più come prima. La conferma della crisi è arrivata dall'influencer Amedeo Venzache sulle sue Instagram Storie ha fatto sapere che i due avrebbero litigato e che la lite avrebbe dato il colpo di grazia alla relazione. Questo il messaggio rivelatore: "Lite furibonda tra Giulia e Francesco Sole. A raccontarlo è un amico della coppia e fa sapere anche che i due ultimamente andavano sempre meno d'accordo!".















Oggi sembrano davvero lontani i tempi degli scatti ironici e ammiccanti dei due inseparabili, vogliosi di giocare, di mettere in mostra tutta la loro complicità, senza filtri. Foto dei due con lui che si fa la barba oppure lei che scherza e gli appoggia un cucchiaino sul naso. Spensieratezza, coccole ed una storia che sembrava filare a gonfie vele dopo che i due erano stati inizialmente accusati di voler creare una storia solo con l'obiettivo di farsi pubblicità.























Nel corso del tempo la storia tra i due, invece, si è confermata solida. Tutto bene, fino alla leggerezza commessa da Francesco il quale ha ripreso la fidanzata in un momento intimo in giardino e pubblicato il video sui social. L'immediata cancellazione non ha evitato che le immagini iniziassero a girare per il web e non è detto che la cosa non abbia lasciato qualche strascico. Altro indizio che fa pensare alla fine della storia viene sempre dai social e sempre lo stesso Amedeo Venza fa notare che Giulia avrebbe smesso di seguire Francesco su Instagram.

Ora non resta che attendere che gli stessi protagonisti chiariscano la situazione, anche per non tenere troppo sulle spine i loro fans, desiderosi di veder continuare la relazione. D’altra parte era stata la stessa Giulia a voler testare la solidità del rapporto “trascinando” il compagno davanti ai riflettori di Temptation Island, forse già il segno che qualcosa di poco piacevole potesse bollire in pentola. Ora la crisi, ma sarà davvero così? Forse a svelare tutto sarà uno di quei post-it che tanto successo hanno portato a Francesco Sole.

