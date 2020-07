Filippo Bisciglia, il riconoscimento da parte del pubblico non si arresta. A lanciarlo nel mondo dello spettacolo e della televisione, la casa del Grande Fratello. Poi ha saputo camminare da solo fino a vedersi affidata la guida al timone di un altro seguitissimo reality, Temptation Island, la cui nuova edizione ha già regalato non poche sorprese fin dalla prima puntata. Ma conosciamo Filippo Bisciglia più da vicino, a cominciare da una foto inedita.

Sguardo vispo e occhi sorridenti, quel piccolo bambino dai boccoli dorati non è mai 'cresciuto' del tutto. A dirlo Filippo Bisciglia in persona, in occasione del suo compleanno festeggiato il 24 giugno: "Tanti auguri a me … e a quel bimbo che è, e resterà sempre dentro di me". Nato nel 1977, Filippo Bisciglia sceglie di partecipare al Grande Fratello nel 2006.















Un trampolino di lancio, come è accaduto nella vita di molti concorrenti della casa più spiata d'Italia. E Filippo è tra chi ha deciso di proseguire la strada del successo e della notorietà. Poco dopo dalla partecipazione al reality, in coppia con Marco Liorni, eccolo come inviato de "Il Candidato". Inarrestabile da quel 2007, al punto da cogliere al volo la possibilità di diventare persino conduttore.















Temptation Island è sicuramente una carta vincente. Il pubblico italiano non solo pare seguire appassionatamente le vicende delle coppie in gara sull'isola, ma rivela un occhio di riguardo anche per il conduttore. Filippo Bisciglia ha saputo raccogliere in poco tempo numerosissimi follower, condividendo sul proprio profilo sia foto sul lavoro che momenti di vita quotidiana.









Ma per il pubblico femminile le speranze si potrebbero perdere sul nascere, perché il cuore di Filippo batte solo per Pamela Camassa. E proprio sulla compagna che sta al suo fianco da anni, durante un’intervista rilasciata per Vero Tv, è stato lo stesso Bisciglia a spazzare via ogni speranza: “Dopo dieci anni di vita assieme è come se fossimo già sposati. Non ci serve la firma su di un documento per sentirci famiglia. Non potrei mai immaginare la mia vita senza di lei. Anche se i problemi, come in ogni coppia ci sono. Io in casa sono maniaco dell’ordine e rompo parecchio le scatole. A lei, invece, chiedo spesso di impegnarsi ad essere più donna, è importante specialmente in un legame longevo come il nostro, mantenere sempre vivo il rapporto”.

