Come una dea! Ma soprattutto identica a mamma Monica Bellucci: Deva Cassel in bianco fa sognare

Deva Cassel è bellissima, proprio come la sua mamma, Monica Bellucci. Ad essersene resi conto, oltre a tutte il resto del mondo, anche i designer Dolce&Gabbana che hanno scoperto in lei la loro nuova musa. La figlia di Monica Bellucci e Vincent Cassel è semplicemente una ragazza di 15 anni dalla bellezza davvero straordinaria, ma non è l’unico particolare che salta all’occhio “conoscendola” meglio.

Abbiamo appena scritto di quanto Deva Cassel sia semplicemente una ragazza 15enne, però una cosa che la distingue dai suoi coetanei, in realtà c’è: la figlia di Monica Bellucci non ha i social. Né Instagram né Facebook, raggiungere Deva via web è praticamente impossibile. Le pagine ed i profili Instagram che hanno assunto il suo nome sono innumerevoli, e anche se qualcuna di loro poteva far sospettare che fosse stata creata proprio da lei, ad oggi non ne abbiamo la certezza. Resta comunque altamente improbabile, vediamo perché. (Continua dopo le foto)





























Deva Cassel è tra i “figli di” più amati del globo, i fan bramano i suoi scatti e fremono per avere sue notizie. Tutto questo hype nasce dal fatto che sia un personaggio impossibile da seguire, dato che non è presente su alcun social. Il motivo dell’assenza di Deva Cassel su Facebook e soprattutto Instagram è mamma Monica Bellucci. La Bellucci, infatti, ha da subito protetto entrambe le figlie Deva e Leonie, da qualsivoglia esposizione mediatica. Parrebbe dunque che proprio per questo motivo Deva non abbia ancora aperto un profilo Instagram. Ma no problem, ci pensano Domenico Dolce e Stefano Gabbana. Il duo di designer ha scelto la primogenita di Monica come musa indiscussa delle sue fragranze, rendendola protagonista del loro nuovo spot. (Continua dopo le foto)









La clip dello spot non è ancora stata lanciata, poiché le riprese della campagna sono ancora in corso sul Lago di Como, ed è proprio da lì che proviene lo scatto: Deva Cassel è una dea. La figlia di Monica Bellucci è stata intrappolata in uno scatto meraviglioso, che la ritrae con addosso un abito leggero. Il vestito presenta dei ricami come solo Dolce e Gabbana sanno fare, ha la gonna a balze e le maniche ampie. Ma ecco che arriva l’ispirazione Estate 2020: abito elegante, meglio se candido, e capelli naturalmente sciolti. Con una fugace occhiata si percepisce il fatto che abbia ereditato da mamma Monica il fascino e il carisma, oltre ovviamente ai lineamenti e al portamento impeccabile.

