Nel corso della sua lunga carriera, Flavio Briatore ha collezionato successi importanti, ma anche numerose bellissime donne. Una delle conosciute quella con la top model Naomi Campbell, che durò tra il 1998 e il 2001: “Una donna difficile e non per il carattere. Ha una popolarità smisurata, starle vicino era pesante, poi non voleva una famiglia, quello che per lei contava era la carriera”, commentò Flavio Briatore intervistato da Il Giornale.

La modella Heidi Klum è stata un’altra delle sue conquiste, che gli ha regalato anche una figlia nel 2004. Leni è nata quando i genitori erano già separati e decisero che la bambina sarebbe stata adottata dal nuovo compagno della madre: il cantante britannico Seal. “Leni è la mia figlia naturale, ma noi tre abbiamo convenuto che aveva più senso che la adottasse lui, perché un bimbo deve crescere in una famiglia. Però la frequento e io, Seal e Heidi abbiamo un rapporto eccezionale”, ha dichiarato l’imprenditore al Corriere della Sera qualche tempo fa. (Continua a leggere dopo la foto)



















Poi altri flirt e il matrimonio con la showgirl calabrese Elisabetta Gregoraci dal quale è nato il figlio Nathan Falco. Dopo la fine del matrimonio sono stati tantissimi i nomi di giovani donne che hanno circolato intorno all’imprenditore, ma ora è il settimanale ‘Chi’ a lanciare l’ultimo super gossip sulla nuova presunta ‘fidanzata’ di Briatore. (Continua a leggere dopo la foto)















Sarebbe la giovanissima Maria Ludovica Campana, 24 anni, spiega il settimanale diretto da Alfonso Signorini edicola da domani, mercoledì 29 luglio. I due si sarebbero conosciuti grazie a un amico comune, nel corso di una cena a Porto Cervo, dove da qualche settimana Briatore si è trasferito, in una nuova lussuosa villa. La ragazza è laureata all’istituto Marangoni di Milano e gestisce un brand di moda che ha creato lei stessa, Amourè Swimwear. Nel 2014 è arrivata anche alla finalissima di Miss Italia. (Continua a leggere dopo la foto)









“Ogni estate che Dio manda in Terra, Briatore ha un’incombenza: assumere una nuova fiamma per il suo ruolo di Bullionaire (…). Ditegli che a 70 anni è ora di cambiare copione”, scrive Dagospia che ha rilanciato il gossip e, pungente come al solito, parla di un servizio montato ad arte per far parlare di sé.

