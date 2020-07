“Vaffa***”. Mara Venier, che furia! Non si trattiene ed è un fiume in piena: cosa è successo

Vacanze in Italia per Mara Venier e il marito Nicolla Carraro, che in questi giorni stanno trascorrendo un periodo di relax in Versilia e già da qualche giorno sono a Forte dei Marmi. La conduttrice ha ricominciato finalmente a camminare dopo l’infortunio al piede che l’ha costretta per settimane su una sedia a rotelle e il marito l’ha immortala in spiaggia mentre, sulla passerella, si dirige verso il bar.

Zia Mara si è rimessa in piedi e in vacanza può godersi finalmente il meritato relax dopo un’altra stagione di successo con ‘Domenica In’. A settembre tornerà nel salotto della domenica pomeriggio di Rai1, da splendida padrona di casa, e per lei – che ha fatto sapere di volersi fermare – potrebbe essere l’ultima edizione. (Continua a leggere dopo la foto)



















“Dopo due mesi piano piano faccio i primi passi”, ha commentato Mara Venier nella didascalia del suo ultimo post in cui, finalmente, la conduttrice riesce a camminare! Niente sedia a rotelle o stampelle, la zia si lascia riprendere mentre, a passi lenti, cammina da sola. “Cammino, cammino!”, ripete la conduttrice nella clip in cui si mostra più solare che mai. Nemmeno a dirlo, sotto si è scatenata una pioggia di like e messaggi di affetto da parte dei follower. (Continua a leggere dopo la foto)















Una è però andata oltre e ha attaccato Mara Venier con un commento che ha fatto infuriare la conduttrice di Domenica In. Nel filmato Zia Mara si mostrava a bordo piscina coperta con un kaftano lungo fino ai piedi che ha tirato su solo sopra al ginocchio per mostrare i primi passi dopo l’infortunio. Eppure qualcuno ha commentato scrivendo di “coprirsi” perché non “ha più niente di bello da mostrare” a 70 anni. Letto il commento, la Venier ha deciso di rispondere per le rime. (Continua a leggere dopo la foto)









“Cara Lucrezia, perché non va leggermente aff….ulo? Orgogliosa dei miei anni”, ha scritto la conduttrice scatenando la reazione della follower. “Sempre molto educata. Ti riveli per quello che sei”. Ma anche questa volta zia Mara ha deciso di non restare in silenzio e di rispondere con un: “Ma vaff….o”.

