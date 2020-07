L’incantevole principessa ha lasciato spazio ad una donna emancipata che non ha paura di nulla, nemmeno di svelare particolari molto hot sulla propria vita intima. Gwyneth Paltrow sta facendo parlare di sé dopo alcune rivelazioni scottanti rilasciate come ospite del podcast dell’attore Rob Lowe, “Literally!”.

L’attrice, vincitrice di un premio Oscar e di un Golden Globe come protagonista del film “Shakespeare in Love” e nota al grande pubblico anche per il matrimonio, poi finito, con il frontman dei Coldplay Chris Martin, ha prima sorpreso tutti consigliando i migliori vibratori da utilizzare durante il periodo di emergenza Coronavirus, e poi piazzato un’altra dichiarazione hot col suo amico Rob Lowe. Tutto nasce dall’amicizia con la moglie di quest’ultimo, Sheryl Berkoff, conosciuta quando Gwyneth era un’adolescente e Sheryl era la truccatrice di sua madre in occasione di un film per la tv. (Continua dopo la foto)



















Ebbene pare che la Paltrow nutrisse una grande ammirazione, anzi una vera e propria venerazione per Sheryl, che a quel tempo frequentava un certo Keanu Reeves, di cui la stessa Gwineth ha parlato in questi termini: “Era la mia cotta tra le celebrità”. L’attrice premio Oscar ha raccontato che in quel tempo era solita nascondersi dietro la roulotte dei camerini per fumare sigarette. Lì la raggiungeva Sheryl che ha iniziato l’amica ai segreti del sesso orale: “Mi ha insegnato a fare un pom…no e tutte le altre cose che si fanno” ha spiegato senza tanti giri di parole Gwyneth Paltrow. “La veneravo, pensavo fosse letteralmente la ragazza più cool di sempre”. (Continua dopo le foto)























Insomma ne è passato di tempo da quando la Paltrow si presentava sul palco degli Oscar per ricevere il suo riconoscimento per “Shakespeare in Love” col suo vestitino rosa e quell’aria innocente da brava ragazza di famiglia. E dire che non è certo la prima volta che l’attrice affronta temi così caldi. Poco tempo fa la riuscitissima operazione di marketing con cui è stata lanciata la vendita di una candela speciale dal nome che è tutto un programma: “Profuma come la mia vagina”, a cui ne è pure seguita un’altra, “Profuma come il mio orgasmo”. E per finire un regalo sui generis al figlio 14enne Moses, un puzzle con il disegno di seni in varie forme. Insomma, viva la libertà!

