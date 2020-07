“Ma come fa!”. Silvia Provvedi, a un mese dal parto in costume nessun segno

A un mese dal parto Silvia Provvedi torna a farsi vedere in costume. La Donatella, che il 18 giugno scorso è diventata mamma per la prima volta della piccola Nicole, non ha paura di mostrarsi e a ben ragione. Eppure non sono stati giorni facili per lei. Del compagno Giorgio De Stefano, padre della sua bimba, finito in manette appena 6 giorni dopo l’arrivo della cicogna, non parla più.

L’imprenditore è stato arrestato nel corso di una retata tra Reggio Calabria, MIlano, Como, Napoli, Pesaro, Urbino e Roma insieme ad altre venti persone, tutte appartenenti all’élite dei clan di Reggio Calabria, le famiglie De Stefano-Tegano e Libri, più i quadri alti del clan Molinetti. I capi di imputazione sono pesanti: associazione mafiosa, diverse estorsioni in danno di imprenditori e commercianti, detenzione e porto illegale di armi, aggravati dal metodo e dalla agevolazione mafiosa. Ora è in carcere, ma su tutta la vicenda è calato un momentaneo silenzio. Continua dopo la foto



















Silvia tre giorni dopo il ‘fattaccio’ che l’ha indirettamente coinvolta, il 27 giugno scorso, è intervenuta sui social con un post. “Ritengo doveroso dover dire due parole alle tantissime persone che mi vogliono bene e che mi stanno esprimendo solidarietà”, ha esordito. “Vi ringrazio di cuore davvero tutti – ha aggiunto la 26enne del duo Le Donatella – Non parlerò più di questa triste vicenda che ha coinvolto me e tutta la mia famiglia fino alla conclusione delle indagini, perché penso sia una mancanza di rispetto nei confronti di una magistratura in cui ho sempre creduto e in cui credo tutt’ora”. Continua dopo la foto



















“Al mio compagno Giorgio rinnovo sempre di più il mio amore e la mia vicinanza”, ha poi concluso. On attesa di quello che succederà Silvia Provvedi si va vedere dai follower bellissima con indosso il costume intero accanto alla sorella Giulia, da cui è inseparabile, mentre si gode un po’ di sano relax in piscina. Mamma attenta, Silvia ha ripreso ad allenarsi e quando può si regala una giornata di sole e mostra un fisico invidiabile. Continua dopo la foto











Silvia e la sorella vengono scelte come concorrenti ed entrarono nel team di X Factor guidato da Arisa. E’ stata proprio la cantante a cambiare il loro nome in Donatella, per via dei loro look simili a quello di Donatella Rettore.E’ nata il 1 dicembre 1993 a Modena sotto il segno del sagittario. Ha 26 anni.

