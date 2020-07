“Me lo hanno detto…”. Emma Marrone, la chat privata finisce sotto gli occhi di tutti e lei lo smaschera così

Emma Marrone è sempre più attiva su Instagram e con i suoi fan ha sempre un rapporto diretto e onesto. Per la cantante salentina è un periodo d’oro, ma come sempre per chi vive sotto i riflettori c’è sempre qualcuno che rema contro e critica. Nelle scorse ore Emma ha confermato di essere uno dei giudici ufficiali della prossima edizione di X Factor.

Un ruolo del tutto inedito per la Marrone che, è poco ma sicuro, saprà emozionare tutto il suo vastissimo pubblico social anche in queste vesti. I giudici dell'edizione 2020 di X Factor sono stati annunciati da poco e di fatto i rumor circolati nelle ultime settimane non si sono allontanati troppo dalla realtà. Il mitico quartetto è composto dalla mitica Emma, Manuel Agnelli, Mika ed Hell Raton.



















La cantante salentina ha sempre condannato l'odio in rete, pubblicando a volte i messaggi più aggressivi e violenti che riceve su Instagram e recentemente era stata ospite de 'Le iene' per incontrare proprio uno dei suoi hater. Emma ha deciso di pubblicare la chat privata con un un utente che le ha inviato un messaggio dove la criticava perché indossava un pendolo con le corna: "Coerente con quello che scrivi 'la fortuna non esiste' poi le corna al collo… Pensa che se io faccio 10 discorsi 8 sono rivolti a te.. Ma d'altronde sbaglio. Buona giornata".















La cantante ha replicato al messaggio: "Ma tutt'appost?". Dopo qualche minuto, è seguita una controreplica: "Ce l'hai fatta a rispondermi. Non ci posso credere che mi hai scritto, mi verrà un infarto". Da aggressivo, l'hater è diventato imbarazzato per aver avuto la risposta dalla cantante. "Ecco il fantastico mondo degli odiatori, dei "so tutto io" e di una lunga serie di sapientoni… Io vi amo. Sappiatelo!", ha scritto la cantante ripostando lo screen della conversazione.









In attesa del debutto nel talent la cantante salentina, che è una delle voci più amate del panorama musicale italiano, ha annunciato le tanto attese date del prossimo tour, che si terrà nel 2021. Ora il mese di Emma sarà maggio 2021. E infatti partirà proprio il 1 maggio da Jesolo il Fortuna Tour e andrà avanti per tutto il mese. Lei, nemmeno a dirlo, che non vede l’ora di tornare sul palco ed è più carica che mai. “Si riaccendono i motori e le speranze!”, ha scritto Emma Marrone nella didascalia del suo ultimo post di Instagram. Post che ha dato la notizia che tutti i fan attendevano: il suo tour Fortuna Live è pronto a ripartire.

