“Non spaventarti, è nonno!”: il conduttore presenta il nipotino. E svela anche il nome

Pochi giorni fa l’annuncio su Instagram, ora quello del lieto evento. “Nonno bis, ci siamo”. Così, con la foto del pancione agli sgoccioli e in primo piano il suo solito pollicione il conduttore e volto della tv aveva fatto sapere ai fan che presto ci sarebbe stato un nuovo arrivo in famiglia. Dopo aver avuto Marlo 2 anni fa, la figlia, classe 1995, aspettava infatti il secondo figlio.

Che ora è nato e lui, nonno al settimo cielo, ha subito mostrato sul suo profilo Instagram svelando tra gli hashtag il nome del piccolo. “Non spaventarti amore… è nonno”, ha scritto il mitico Giorgio Mastrota a corredo della primissima foto del bimbo che si chiama Sacha. Il re delle televendite e la sua ex moglie, la famosa Natalia Estrada sono dunque diventati di nuovo nonni. (Continua dopo la foto)



















A renderli ancora nonni ci hanno pensato la figlia Natalia e il compagno Daniel Castillo, che hanno già avuto nel 2018 il primogenito. Il suo arrivo aveva in qualche modo riunito i due ex, che ora si sentiranno ancora più spesso: “Non andiamo fuori a cena insieme – aveva spiegato Mastrota – ma ci sentiamo spesso non solo per parlare di nostra figlia. Diventare nonni ci ha un po’ stupiti, sicuramente ci ha resi orgogliosi”. (Continua dopo la foto)















Giorgio Mastrota era diventato nonno per la prima volta pochi mesi dopo aver conosciuto il suo quarto figlio, Leonardo, avuto dall’attuale compagna e futura moglie, l’esperta di sport invernali Floribeth Gutierrez. La coppia ha anche un’altra figlia, Matilde, 7 anni, e oltre che di Natalia Junior Mastrota è pure padre di Federico, 19enne nato dalla liaison con l’indossatrice brasiliana Carolina Barbosa. (Continua dopo foto e post)









Visualizza questo post su Instagram Non spaventarti amore…è nonno #pollicione ❤ #sacha Un post condiviso da pollicione (@giorgiomastrota) in data: 27 Lug 2020 alle ore 10:29 PDT



Giorgio Mastrota e Flo dovevano sposarsi quest’anno ma, a causa dell’emergenza sanitaria, il matrimonio è stato rimandato. Ma ora c’è comunque da festeggiare: l’arrivo di un altro nipotino maschio in casa Mastrota, il piccolo Sacha. Inutile dire che il post del numero uno in assoluto delle televendite ormai famoso anche per il suo ‘pollicione’ ha subito riscosso successo tra i fan. Auguri!

