Stefano De Martino è ormai sulla bocca di tutti per la sua storia d’amore con Belén Rodriguez ormai naufragata all’inizio dell’estate 2020. Nel 2012 i due si conoscono nella scuola di ‘Amici di Maria De Filippi’, dove Stefano lavora come ballerino professionista e Belen è l’ospite della stagione. Per Belen Stefano De Martino lascia l’allora fidanzata, la cantante Emma Marrone, nel 2013 convolano a nozze e poco dopo nasce il loro primo e unico figlio, Santiago.

Nel 2015 l’idillio finisce e la coppia decide di lasciarsi confermando la crisi con un comunicato stampa all’agenzia Ansa. L’amore torna nel 2019. Il gossip impazzisce per il grande ritorno di fiamma e la coppia sembra ritrovare la complicità e l’amore che li ha uniti fino al 2015. Foto insieme e dediche romantiche riempiono i social, ma anche questa volta arriva l’addio. (Continua a leggere dopo la foto)



















Secondo le voci Stefano De Martino avrebbe tradito Belen con Alessia Marcuzzi (i due hanno sempre smentito il flirt) e la coppia scoppia. Stefano trascorre le vacanze con il figlio Santiago e la famiglia: la mamma Mariarosaria, papà Enrico e il fratello più piccolo Davide. A proposito, avete mai visto i fratelli di Stefano De Martino? Adelaide De Martino, per gli amici Ady, classe 1995, è la sorella minore del ballerino Stefano. (Continua a leggere dopo la foto)















La ragazza, a soli ventitré anni, è diventata una web influencer nel campo della moda e conta molti seguaci. Su Instagram conta la bellezza di quasi 120 mila follower ed è sempre più seguita. Adelaide viene da un’infanzia semplice, vissuta a Torre Annunziata insieme a mamma Mariarosaria, papà Enrico e il fratello Stefano e il più piccolo Davide. Secondo le ultime notizie in rete la giovane sarebbe fidanzata con un ragazzo napoletano, Yuri Salemme. (Continua a leggere dopo la foto)









Stefano e Davide sono due vere e proprie gocce d’acqua, e il giovane somiglia molto al ballerino ai tempi in cui partecipò ad Amici di Maria De Filippi. Le foto insieme sui social non sono tantissime, ma non mancano comunque dediche e messaggi d’affetto che il ballerino ha dedicato a suo fratello nelle occasioni importanti. Davide De Martino è ancora adolescente e frequenta le scuole superiori.

