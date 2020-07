Senza veli! Elga Enardu, l’asciugamano va troppo giù. Tutta la rete in delirio per la gemella di Serena

Elga Enardu e Serena hanno spento da pochi giorni 44 candeline. Le gemelle sarde si sono fatte conoscere dopo la partecipazione al dating show di Maria De Filippi e in particolare Elga deve a Uomini e Donne la fortuna di aver incontrato quello che si è poi rivelato l’uomo della sua vita, Diego Daddi. Diverso il percorso di Serena e se vogliamo anche poco fortunato rispetto alla sorella. Gemelle eppure nate sotto l’influsso di congiunzioni astrali differenti.

Hanno avuto due percorsi nettamente distinti, ma entrambe non solo sono attivissime su Instagram ma anche seguita da un numero considerevole di fan. Anche in questo caso a parlare sono i numero. Elga Enardu raggiunge i suoi 402 mila followers, Il segreto? La quotidianità. Elga non fa che rendere pubbliche le foto scattate in compagnia del marito e della sorella; eccezion fatta nelle ultime ore. (Continua a leggere dopo la foto).



















Una versione inedita di Elga. La gemella decide di osare e alza decisamente le temperature. La foto postata sul profilo Instagram farebbe invidia a qualsiasi altra influencer e con lo scatto la gemella sarda raggiunge in breve tempo le alte vette della visibilità. Il motivo? Occorre semplicemente perdersi dentro il favoloso mondo della fantasia. Elga appare senza veli. (Continua a leggere dopo la foto).















Del tutto priva di vestiti, Elga concede all’osservatore le sue spalle nude, lasciando che l’immaginazione faccia il resto per quel che si intravede da un asciugamano che minaccia di scivolare per terra. E invita i suoi fan a concedersi un momento di relax, esattamente come suggerisce la foto: “Buon relax”. Colpiti e affondati, Elga sa come ammaliare e risvegliare i sensi. Altro che relax. (Continua a leggere dopo le foto e il post).









Visualizza questo post su Instagram Buon Relax ! #domenica Un post condiviso da (@elga_enardu) in data: 26 Lug 2020 alle ore 4:02 PDT

Raggiungere 44 anni in perfetta linea si può ed Elga ne è la prova tangibile. Anche in occasione dei festeggiamenti di compleanno, le gemelle sarde hanno incantato tutti, sfoggiando un abito lungo e rendendo la serata ancora più incantevole. Rimane solo da chiedersi se la sorella prima o poi sarà baciata dalla stessa stella. In amore si intende.

