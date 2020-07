Fisico da modella, un grande amore per la moda, una bellezza che non passa inosservata e a soli 17 anni sta già muovendo con successo i primi passi nel mondo dello spettacolo. D’altronde con due genitori così non poteva essere altrimenti. Figlia super vip di due attori che possono entrambi essere considerate due icone, è già modella contesa dai brand più famosi ed esclusivi, attrice, cantante, pianista ma non sa ancora bene cosa vuole fare “da grande”.

Fatto sta che su Instagram è già una star e da tempo nelle sue apparizioni sul red carpet appare sicura di sé. Un paio di anni fa è stata ospite insieme alla famosissima mamma a cui somiglia sempre di più di un evento organizzato a New York da Dolce&Gabbana e già in quell’occasione aveva lasciato tutti a bocca aperta. (Continua dopo la foto)



















Era la primavera del 2018 quando Carys e sua madre hanno calcato il tappeto rosso mano nella mano, entrambe splendide e affascinanti. Da allora non ha mai spesso di avere successo, addirittura è stata scelta anche come testimonial di Fendi. Stiamo parlando di Carys Douglas, l’unica figlia femmina di Michael Douglas e Catherine Zeta-Jones che in molti definiscono la rivale n.1 di Deva Cassel, la figlia di Monica Bellucci tanto è bella. (Continua dopo la foto)















Carys, che ha ereditato tutto il fascino di mamma Catherine che non a caso a 50 anni compiuti è uno spettacolo ma ha anche il portamento e la fierezza di papà Michael, ha due fratelli maggiori: Dylan Michael, nato nel 2000, e Cameron, nato dalla relazione dell’attore di Hollywood con Diandra Luker. Su Instagram conta già 138mila follower e, lo ricordiamo, ha solo 17 anni. (Continua dopo foto e post)









Visualizza questo post su Instagram Dancing through the summer ❤️ @fisforfendi @fendi #MeandMyPeekaboo #FendiPeekaboo Un post condiviso da CZD (@carys.douglas) in data: 30 Ott 2019 alle ore 12:24 PDT



Sua mamma, che ha posato con lei per Fendi, di lei ha detto che “è un’attrice meravigliosa, una cantante e una pianista bravissima e ama la moda”. Parlando dei figli in generale, invece, l’attrice ha raccontato di aver “insegnato loro che il business dello spettacolo è vasto di questi tempi e che bisogna buttarsi nella mischia con la consapevolezza che ci saranno delle critiche”.

