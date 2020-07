“Doveva sposare te!”. E, dopo il matrimonio a sorpresa, la ex fidanzata di Lino Guanciale reagisce così

Lino Guanciale, dopo le nozze in gran segreto e gli auguri da part di colleghi e amici, anche il messaggio, seppur indiretto, dell’ex fidanzata. Hanno proferito il fatidico ‘si’, Lino e la sua Antonella Liuzzi, in Campidoglio e solo davanti a pochi, ma una volta rese pubbliche le foto del matrimonio, per l’attore non c’è stata pace. Felicitazioni da parte di molti, tra cui anche la Bello.

Indolore la rottura da Antonietta Bello, attrice che molti avrebbero visto per sempre al fianco di Lino. Dopo dieci lunghi anni di relazione, la coppia ha deciso di mettere un punto definitivo. Un volto apprezzato dal pubblico italiano quello della Bello, che ha condiviso con Lino anche un percorso professionale dalle stesse aspettative.



















Che Dio ci Aiuti, Don Matteo, Braccialetti Rossi e Un Medico in Famiglia, solo per citarne alcuni Antonella Bello ha in comune con la moglie dell'ex solo il nome. Due mondi differenti tra cui bisognava scegliere. E la scelta è caduta sulla docente della Bocconi di Milano. Ma proprio sul profilo Instagram della Bello è accaduto qualcosa.















Un utente ha commentato la foto dell'attrice: "Sei molto bella, dovevi esserci tu vicino a Lino, vabbè", e Antonella Bello ha prontamente risposto: "Tesoro, vicino a Lino è giusto che ci sia colei di cui Lino è innamorato, non credi?! Comunque grazie mille per il complimento, quello è piacevole assai". Quindi anche l'ex fidanzata ha dato la sua 'benedizione' alla coppia.









E per chi non lo sapesse, il motivo della rottura tra Guanciale e Bello andrebbe ricercata esattamente nella sfera lavorativa. Pare che la mole di lavoro fosse diventata così tanto totalizzante al punto da anestetizzare la vita privata e professionale. Lo avrebbe confermato lo stesso Lino, che ha così ammesso quanto gli impegni di entrambi avessero fatto appiattire i sentimenti e i progetti futuri.

