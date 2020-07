Bianca Guaccero, il bikini è proprio micro: esce tutto! La foto che toglie il fiato

Bianca Guaccero, mai vista così. Anche la conduttrice decide di osare. L’ultima foto resa pubblica sul profilo Instagram lascia letteralmente senza fiato. Una Guaccero sicuramente più provocante. Il risultato? La foto riesce a fare il pieno di like in pochissime ore, raccogliendo anche i commenti di quanti sono rimasti fulminati dalla tanta bellezza.

Non solo in microbikini, ma anche estremamente sensuale. Il costume leopardato messo in mostra dalla Guaccero riesce a spiazzare e correre veloce nel web. Un corpo che difficilmente la conduttrice mette in mostra. Ma quando accade, facile, invece, perdere la parola. Bianca è incantevole e anche osando non perde in alcun modo la sua consueta eleganza. (Continua a leggere dopo la foto).



















Tra chi sottolinea un “Décolleté perfetto”, c’è anche chi stuzzica la conduttrice con commenti più diretti: “Gnocca”. E la cascata di complimenti prosegue: “Il tuo seno è perfetto, difficile averlo così dopo una gravidanza. Altro che seno grande, tu puoi indossare quello che vuoi”, “Sei una favola, bellissima”, “meravigliosamente naturale”. (Continua a leggere dopo la foto).















Giorni di relax anche per il volto splendido di Detto Fatto. Bianca Guaccero con la foto in microbikini leopardato augura a tutti una “splendida giornata” dalla Puglia, e i fan accolgono felicemente il suo invito, facendo del post di Bianca il più cliccato degli ultimi tempi. “L’estate addosso”, lo scrive a chiare lettere in un’altra incantevole foto, e non poteva che centrare il bersaglio. (Continua a leggere dopo le foto e il post).









Visualizza questo post su Instagram Vi auguro una splendida giornata! ☀️ Un post condiviso da Bianca Guaccero (@biancaguacceroreal) in data: 27 Lug 2020 alle ore 3:03 PDT

E mentre l’estate fa il suo corso e ‘veste’ di serenità i pensieri della conduttrice, c’è anche chi si starà sicuramente domandando quale sarà il futuro lavorativo della Guaccero e verso quali sponde remerà il battello del suo successo. Approderà in Rai? Potrebbe anche non toccare quella ‘terra’, partendo alla conquista di ben altre mete.

